Nạn nhân bàng hoàng kể giây phút xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng

TPO - Liên quan vụ tai nạn lật xe khách đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng), tối 6/4, không khí tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vẫn nặng trĩu. Các nạn nhân đang cấp cứu cùng người thân không giấu được sự bàng hoàng và đau xót.

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn lật xe khách xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 6/4, gần hồ Bàu Trắng, xã Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng) khiến 4 người tử vong tại chỗ và 12 người bị thương. Các nạn nhân tử vong, gồm: Đ.V.H. (SN 2004), N.V.C. (SN 2003), N.V.Đ. (SN 2013) và N.T.K (SN 2000, cùng trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng).

Tối 6/4, không khí Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vẫn nặng trĩu. Được biết, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người gặp nạn là lao động chính, theo nghề lặn biển, đi biển mưu sinh.

Hiện Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đang điều trị cho 11 bệnh nhân.

Ông Nguyễn Trọng Du (SN 1981, cha của nạn nhân N.T.H. hiện đang cấp cứu), nghẹn ngào cho biết gia đình chỉ có một người con. Vì cuộc sống chật vật, con trai ông phải theo nghề lặn biển để kiếm sống. "Xảy ra vụ việc hôm nay, gia đình rất đau lòng. Nhưng may mắn là con tôi vẫn còn sống", ông Du nói trong nước mắt.

Trong khi đó, em Đ.T.K (SN 2003, trú xã Phan Rí Cửa) cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng, bởi sự việc diễn ra chỉ trong tích tắc. "Khi xe đang chạy thì bất ngờ lao xuống, mọi người trên xe hoảng loạn. Lúc đó em quá sợ nên tìm cách nhảy ra ngoài”, em K. kể, giọng vẫn còn run.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng hỏi thăm em Đ.T.K.

K. cho biết thêm, sau cú va chạm, bản thân đau dữ dội vùng vai và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. "Giờ tình trạng của em cũng đỡ hơn, các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi", K. nói.

Tối cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến Bệnh viện đa khoa Bình Thuận thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình. Tại đây, ông Nguyễn Hồng Hải đã trao hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong, 2 triệu đồng đối với người bị thương; xã Hoà Thắng hỗ trợ 3 triệu đồng/người tử vong và 1 triệu đồng/người bị thương.

Ông Nguyễn Hồng Hải ân cần thăm hỏi, động viên nạn nhân trong vụ tai nạn.

Như Tiền Phong đưa tin khoảng 15h30 ngày 6/4, tại Km16+300 đường ĐT715 (thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan ô tô khách biển số 86H-045.XX chạy hướng từ phường Phan Thiết đi xã Tuy Phong. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và 12 người bị thương.

Ngay sau vụ việc, chính quyền xã Hòa Thắng đã phối hợp lực lượng chức năng triển khai cứu nạn, cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, điều tiết giao thông và tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.