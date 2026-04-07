Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý
TPO - Sáng 7/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, với 100% số đại biểu có mặt tán thành (495/495), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm, giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Video: Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sinh ngày 10/07/1957, quê quán xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, là Giáo sư Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật học.

Đồng chí Tô Lâm trưởng thành trong ngành công an, trải qua nhiều chức vụ công tác. Trong giai đoạn 2010 – 2016, đồng chí giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Từ năm 2016 – 2024, đồng chí là Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 1/2019, đồng chí được thăng cấp bậc hàm Đại tướng Công an nhân dân.

Tháng 5/2024, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Tháng 8/2024, đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tháng 3/2026, đồng chí được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 7/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2026- 2031.

#Tổng Bí thư #Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Chủ tịch nước Tô Lâm #Tổng Bí thư Tô Lâm

