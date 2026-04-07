Tài xế vụ xe khách lao xuống vực khiến 4 người tử vong khai gì?

Thái Lâm
TPO - Liên quan vụ xe khách lao xuống vực làm 4 người tử vong và 11 người bị thương tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng, tài xế Trần Thanh Sơn cho biết phương tiện có dấu hiệu bị mất phanh, nên lái xe không thể giảm tốc để vào cua.

Theo tường trình ban đầu của tài xế Trần Thanh Sơn (SN 1988, trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng), khoảng 15h ngày 6/4, khi xe khách di chuyển đến ngã ba Bàu Trắng (xã Hoà Thắng) để rẽ phải về hướng xã Phan Rí Cửa thì phát hiện xe bị mất phanh nên không thể giảm tốc để vào cua.

Sau đó, ông Sơn cho xe chạy thẳng về hướng xã Lương Sơn nhằm tìm cách xử lý sự cố. Tuy nhiên, khi đến đoạn đường cong bên trái, xe bất ngờ lao xuống lề đất sâu bên phải đường rồi lật, dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế Trần Thanh Sơn được đưa về trụ sở Công an xã Hòa Thắng để làm việc, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy. Kết quả ban đầu cho thấy tài xế không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma túy.

Sau khi khám nghiệm hiện trường chiều ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm phương tiện và giám định sự cố kỹ thuật đối với xe khách biển số 86H-045.61. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 6/4, xe khách do ông Trần Thanh Sơn điều khiển chở nhóm thợ lặn di chuyển từ hướng Mũi Né về Phan Rí Cửa thì gặp sự cố, lao xuống vực ven đường và lật. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và 11 người bị thương. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thái Lâm
#tài xế khai gì #tai nạn xe khách #Lâm Đồng #mất phanh #16 người thương vong #4 người tử vong

