Tài xế kể khoảnh khắc dừng xe tải giữa Quốc lộ cứu bé gái 2 tuổi

TPO - Trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phú Lộc, TP. Huế, một tình huống nguy hiểm diễn ra trong tích tắc: Một bé gái hơn 2 tuổi bất ngờ đi một mình từ bên đường, tiến dần ra giữa làn xe đang lưu thông tốc độ cao. Chỉ trong chưa đầy một phút, quyết định dừng xe giữa đường và lao ra cứu bé của một tài xế trẻ đã ngăn chặn nguy cơ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Người tài xế đó là anh Lý Văn Tố (SN 1995, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

Khoảnh khắc không kịp nghĩ nhiều!

Chia sẻ với phóng viên, anh Tố cho biết thời điểm xảy ra sự việc, anh đang trên đường từ Hà Tĩnh trở về Đà Nẵng sau chuyến giao hàng. Đây là cung đường quen thuộc mà anh đã đi hàng trăm lần trong công việc lái xe tải tuyến miền Trung.

“Lúc đó khoảng đầu giờ chiều, trời nắng, tầm nhìn tốt. Tôi đang chạy khoảng 60–70 km/giờ, dù đoạn đường cho phép đến 90 km/giờ. Từ xa, tôi thấy một bé gái đứng bên đường nên đã chủ động giảm tốc”, anh Tố kể. Tình huống trở nên nguy hiểm khi bé bất ngờ bước ra đường, không có người lớn đi cùng. Ban đầu, anh Tố nghĩ bé chỉ đứng bên lề nên định tấp xe vào, nhưng chỉ vài giây sau, bé tiếp tục đi nhanh hơn, tiến ra giữa làn đường.

Tài xế Lý Văn Tố kể lại câu chuyện. Video: Nguyễn Thành

“Lúc đó tôi biết không thể chần chừ. Quan sát phía sau không có xe, tôi bật đèn khẩn cấp, dừng xe sát dải phân cách rồi lập tức mở cửa chạy xuống”, anh nói. Chỉ trong tích tắc, bé gái đã chui qua khe hở dải phân cách sang làn đường ngược chiều nơi mật độ xe đang đông hơn, nhiều phương tiện chạy tốc độ cao. Không do dự, anh Tố leo qua dải phân cách, giơ tay ra hiệu cho các xe giảm tốc. Khi tiếp cận được bé, anh nhanh chóng bế cháu lên, quay lại vị trí ban đầu.

“Lúc bế được cháu, tôi thấy nhẹ cả người. Khi đó không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ phải đưa cháu ra khỏi đường càng nhanh càng tốt”, anh nhớ lại. Sau khi đưa bé trở lại khu vực an toàn, anh Tố tìm được nhà của bé gần đó. Tuy nhiên, trong nhà chỉ có chị gái của bé khoảng 13–14 tuổi, không có người lớn. Giao cháu lại xong, anh Tố chỉ kịp dặn dò chị gái bé trông em rồi lên xe đi tiếp vì không thể dừng lâu giữa đường.

"Tổng thời gian chỉ khoảng một phút, nhưng nếu chậm hơn vài giây thì hậu quả có thể rất khác”, anh Tố nói. Chính “một phút” ấy sau đó trở thành tâm điểm chú ý khi đoạn clip từ camera hành trình được anh đăng tải lên mạng xã hội để hỏi ý kiến cộng đồng về việc dừng xe giữa đường.

Tài xế Lý Văn Tố.

Không xử phạt còn được tuyên dương

Anh Tố cho biết, ban đầu, anh chỉ lo ngại hành vi dừng xe có thể bị xử phạt. Tuy nhiên, đoạn clip nhanh chóng lan truyền, nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ cùng nhiều lời khen ngợi. Nhiều ý kiến cho rằng nếu không có phản ứng kịp thời, bé gái với chiều cao thấp, dễ khuất tầm nhìn của các xe tải lớn có thể gặp nguy hiểm nghiêm trọng khi sang làn đường đối diện.

Tối cùng ngày, anh Tố bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cán bộ Trạm CSGT Phú Lộc. Lực lượng CSGT hỏi thăm lại tình huống và nói sẽ không xử phạt vì đây là trường hợp dừng xe khẩn cấp để cứu người.

"Các anh CSGT còn biểu dương hành động của tôi. Nghe vậy tôi rất vui và nhẹ nhõm”, anh chia sẻ.

Theo thông tin từ lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP. Huế), đơn vị đã xác minh sự việc và khẳng định đây là hành động cần thiết trong tình huống khẩn cấp, phù hợp với tinh thần đảm bảo an toàn tính mạng con người. Do đó, tài xế sẽ không bị xử phạt hành chính. Không chỉ nhận được sự ghi nhận từ lực lượng chức năng, anh Tố còn nhận được lời cảm ơn từ gia đình bé gái. Gia đình cũng lo ngại việc anh bị xử phạt nên hỏi thăm và dặn dò rất kỹ, có gì gia đình sẽ hỗ trợ.

“Tôi nói lại là mình không bị phạt nên gia đình yên tâm. Thật ra, lúc đó ai gặp cũng sẽ làm như vậy thôi”, anh Tố khiêm tốn.

Anh Tố bắt đầu làm phụ xe từ năm 18 tuổi, sau đó chuyển sang lái xe. Hiện anh là tài xế giao hàng tuyến Đà Nẵng – Huế – Quảng Trị – Hà Tĩnh, mỗi tuần di chuyển khoảng 2 chuyến, mỗi chuyến kéo dài 2 ngày 1 đêm. Với anh ăn ngủ trên xe là chuyện bình thường. Anh bảo, có hôm chạy xuyên đêm, chỉ tranh thủ nghỉ ngắn ven đường.

Chiếc xe tải 2,5 tấn không chỉ là phương tiện làm việc mà còn là “ngôi nhà di động” của anh trong những chuyến đi dài. Sau mỗi hành trình, anh trở về căn nhà nhỏ trên đường Trần Cao Vân (phường Thanh Khê), nơi có vợ, con trai 3 tuổi và gia đình bên vợ đang chờ. “Nhìn thấy cháu bé, tôi nghĩ ngay đến con mình. Nếu là con mình ngoài đó, chắc chắn tôi cũng mong có ai đó giúp đỡ”, anh Tố nói.

Anh Tố cho biết, trước khi dừng xe, anh đã quan sát kỹ tình hình giao thông và bật đèn cảnh báo để đảm bảo an toàn tối đa. Dù biết có thể vi phạm quy định, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh không cân nhắc nhiều. “Tôi chỉ nghĩ nếu chậm một chút thôi, có thể sẽ không kịp nữa”, anh Tố nói.