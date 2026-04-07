Cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy lớn, mịt mù khí độc

Thanh Hà
TPO - Rạng sáng 7/4, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hà Nội) đã kịp thời dập tắt đám cháy tại nhà dân trên địa bàn xã Bình Minh, giải cứu 2 người dân ra ngoài an toàn.

Lực lượng chữa cháy đưa 2 người dân ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h16, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại nhà dân số 249 thôn Thượng, chợ Thạch Bích, xã Bình Minh, Hà Nội.

Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy của các Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 4 và số 33 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên.

Qua trinh sát, xác định bên trong nhà có người mắc kẹt, chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời lực lượng chữa cháy đã triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã và quần chúng nhân dân, đến khoảng 1h43 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, không để cháy lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên.

Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu và đưa 2 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra vị trí an toàn.

Thanh Hà
#Cứu hộ trong đám cháy #Chữa cháy và phòng cháy #Lực lượng cảnh sát PCCC #Cứu người mắc kẹt #An toàn trong cứu nạn #Phối hợp lực lượng cứu hộ #Tìm kiếm và cứu nạn #Hỏa hoạn tại Hà Nội #Phòng cháy chữa cháy nhà dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục