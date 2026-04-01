Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2026

TPO - Từ tháng 4/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Hình thức xử phạt trục xuất người nước ngoài vi phạm ở Việt Nam; Khách hàng cá nhân phải sử dụng tên thật trong giao dịch; Thu thập, sử dụng dữ liệu do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm; Trang bị phương tiện chữa cháy không bảo đảm có thể bị phạt tới 40 triệu đồng...

Hình thức xử phạt trục xuất người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất, có hiệu lực từ 1/4.

Nghị định này áp dụng đối với các trường hợp: Người có hành vi vi phạm pháp luật hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính; Người có hành vi vi phạm pháp luật hành chính bị áp giải; Người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam mà theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải bị trục xuất;

Đồng thời quy định người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt trục xuất; người có thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính; người có thẩm quyền đang thi hành công vụ thực hiện việc áp giải người vi phạm theo quy định; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có liên quan đến việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Khách hàng cá nhân phải sử dụng tên thật trong giao dịch

Thông tư số 30/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, có hiệu lực từ 18/11/2025. Tuy nhiên, khoản 5 Điều 7 Thông tư này có hiệu lực từ 1/4/2026.

Cụ thể, khoản 5 Điều 7 Thông tư này bổ sung khoản 3a vào Điều 19 như sau: “Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm kiểm tra, kiểm lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ trong đó bảo đảm thể hiện đúng số hiệu tài khoản thanh toán, tên tài khoản thanh toán trong thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng khi thực hiện giao dịch thanh toán và hiển thị đầy đủ trên chứng từ thanh toán”.

Như vậy, từ 1/4/2026, khi thực hiện giao dịch tên tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân phải đồng nhất với thông tin trên thẻ căn cước, căn cước công dân…

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Giao hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp THPT

Thông tư số 10/2026/TT-BGDĐT, ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4.

Thông tư có một số nội dung mới đáng chú ý như: thay việc cấp bằng tốt nghiệp THCS bằng xác nhận hoàn thành chương trình THCS trong học bạ; giao hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp THPT; bổ sung bằng trung học nghề; bổ sung hình thức văn bằng số, chứng chỉ số; đồng thời mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm cả văn bằng, chứng chỉ của giáo dục nghề nghiệp.

Cũng theo quy chế mới, thời hạn cấp bằng tốt nghiệp THPT (giấy) được rút ngắn từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số là 5 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị nghiệp vụ ghi hình vi phạm giao thông.

Thu thập, sử dụng dữ liệu do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm

Nghị định số 61/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính, có hiệu lực từ 1/4.

Dữ liệu do cá nhân, tổ chức thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cung cấp cho cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thông qua hình thức trực tiếp đến trụ sở hoặc hiện trường; thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, ứng dụng VNeID, dịch vụ bưu chính...

Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin được bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Yêu cầu cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền thông báo kết quả xác minh, xử lý dữ liệu đã cung cấp bằng văn bản hoặc qua ứng dụng trên môi trường điện tử.

Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực, toàn vẹn của dữ liệu đã cung cấp và phối hợp, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc khi được yêu cầu.

Lực lượng PCCC Hà Nội kiểm tra thiết bị báo cháy tại nhà cho thuê.

Trang bị phương tiện chữa cháy không bảo đảm có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

Nghị định số 69/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có hiệu lực từ ngày 20/4.

Theo quy định mới, phạt tiền từ 6 – 8 triệu đồng đối với hành vi tổ chức, cá nhân sử dụng đối tượng quy định tại các điểm c, d, đ, e và điểm g khoản 1 Điều 45 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhưng chưa có văn bản thông báo kết quả huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, bổ sung điểm c của khoản 8 Điều 20 vi phạm quy định về trang bị, lắp đặt phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Theo đó, hành vi trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng.