Kiểm tra đột xuất cơ sở liên quan đến đường dây tiêu thụ gần 300 tấn lợn bệnh

TPO - Ngày 31/3, cơ quan chức năng đã đột xuất kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm nhằm kiểm tra nguồn gốc thực phẩm thịt lợn và quy trình kiểm soát, kiểm dịch trước khi cung cấp cho các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học.

Lực lượng chức năng kiểm tra hồ sơ, chứng từ liên quan đến nguồn gốc thịt lợn. Ảnh VTV

Liên quan đường dây giết mổ, tiêu thụ gần 300 tấn heo bệnh tuồn vào chợ, bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học gây xôn xao dư luận, theo chương trình thời sự VTV1, ngày 31/3, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh của một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm.

Hình ảnh lợn tại lò mổ của đối tượng Hiền. Ảnh: CAHN

Cụ thể, vào hơn 4h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm tại xã Hồng Vân (Hà Nội).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận khu vực kho hàng, tiến hành kiểm kê, niêm phong nhiều mẫu thực phẩm. Hồ sơ, chứng từ liên quan đến nguồn gốc thịt lợn được yêu cầu xuất trình ngay lập tức.

Đại diện cơ sở kinh doanh này thừa nhận đã nhập thịt lợn từ Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát, đơn vị trực tiếp thu mua thịt lợn bẩn từ Cơ sở giết mổ gia súc Vạn Phúc (xã Nam Phù) để cung cấp cho các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học.

Bà Nguyễn Thanh Nhài, Giám đốc Công ty Thương mại thực phẩm Khánh Ngọc, cho biết công ty của bà nhập thịt lợn từ Công ty Cường Phát từ năm 2022.

Tuy nhiên đến đầu năm 2026, cơ quan chức năng mới phát hiện vấn đề liên quan đến thực phẩm của Công ty Cường Phát và lò mổ Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, trú tại Hà Nội) ở Vạn Phúc.

"Rất mong cơ quan chức năng điều tra xác minh, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật", bà Nhài nói.

Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát. Ảnh: Thanh Hà

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy có thêm dấu hiệu nghi vấn trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Đại úy Phạm Tuấn Anh (cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội) cho hay qua buổi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số dấu hiệu nghi vấn của Công ty TNHH Cường Phát trong việc che giấu nguồn gốc thực phẩm cũng như chất lượng thực phẩm cung cấp cho Công ty TNHH thực phẩm Khánh Ngọc.

Đại diện cơ quan chức năng cho biết, việc kiểm tra nhằm làm rõ nguồn đầu vào của thực phẩm mà doanh nghiệp này cung cấp.

"Lực lượng chức năng kiểm tra nguồn gốc thực phẩm thịt lợn của Công ty TNHH Khánh Ngọc và kiểm tra quy trình kiểm soát, kiểm dịch của công ty này trước khi cung ứng thịt lợn cho các bếp ăn tập thể, trường học", đại úy Phạm Tuấn Anh thông tin.

Tại buổi kiểm tra, nhiều mẫu thực phẩm đã được thu giữ để phục vụ giám định. Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét tới cùng để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến đường dây cung cấp thực phẩm bẩn.