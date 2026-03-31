Khởi tố ba đối tượng truy đánh thiếu niên chấn thương sọ não

Viết Hà
TPO - Từ mâu thuẫn cá nhân, 3 đối tượng ở xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ đã dùng gậy sắt đánh một thiếu niên 13 tuổi vỡ lún xương sọ, nguy kịch. Sau 15 giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ nhóm đối tượng gây án.

Ngày 31/3, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi giết người, liên quan vụ việc đánh thiếu niên 13 tuổi dập não, xuất huyết não xảy ra tại xã Long Cốc.

3 đối tượng Hà Quang Đại, Hà Văn Quyến và Phùng Gia Bảo tại cơ quan Công an.

Sự việc xảy ra vào tối 24/3, cháu N.T.A (SN 2011, trú tại xã Minh Đài) đang đi chơi cùng bạn thì bị một nhóm đối tượng mang hung khí truy đánh. Nạn nhân bị tấn công liên tiếp, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng dập não, xuất huyết não, vỡ lún xương sọ vùng thái dương, đe dọa tính mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm đối tượng gây án.

Chỉ sau 15 giờ nhận tin báo, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Hà Quang Đại (SN 2002), Hà Văn Quyến (SN 2005) cùng trú tại xã Minh Đài và Phùng Gia Bảo (SN 2011), trú tại xã Long Cốc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân, Bảo đã rủ Đại và Quyến mang theo gậy rút 3 khúc đi tìm nhóm của N.T.A để “giải quyết”. Khi gặp nhau tại khu vực xóm Măng 2, xã Long Cốc, nhóm này đã dùng hung khí cùng chân tay tấn công vào vùng đầu nạn nhân, gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng.

Viết Hà
