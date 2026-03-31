Công an 6 tỉnh ký giao ước thi đua vì an ninh Tổ quốc

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng – Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” thời gian qua đã được triển khai sâu rộng, trở thành động lực xuyên suốt trong toàn cụm. Phong trào góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đồng thời khơi dậy tinh thần tận tụy, sáng tạo của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ thực tiễn thi đua, nhiều mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo đã được xây dựng và nhân rộng. Không ít tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực trong toàn lực lượng. Nhờ vậy, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự ngày càng cao. Điều này đòi hỏi lực lượng Công an trong cụm thi đua số 4 phải tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong tham mưu cấp ủy, chính quyền bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững ổn định xã hội. Thông qua các phong trào thi đua, lực lượng Công an đã góp phần quan trọng vào việc tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về công nghiệp và thu hút đầu tư. Song hành với đó là yêu cầu bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển đô thị mạnh mẽ.

Bên cạnh những thuận lợi, tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nổi lên là tội phạm công nghệ cao với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đây là thách thức lớn, đặt ra yêu cầu lực lượng Công an phải nâng cao năng lực nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa, từ cơ sở.