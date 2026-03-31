Phó giám đốc Công ty Hoàng Dân khai được trấn an 'việc này để giám đốc lo'

TPO - Khi bày tỏ lo ngại doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu của dự án, Phó giám đốc Công ty Hoàng Dân được trấn an "cứ yên tâm, việc này để giám đốc lo".

Không đủ năng lực nên phải kê khai gian dối

Chiều 31/3, phiên xét xử 23 bị cáo trong vụ án “thông thầu” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, Công ty Hoàng Dân và một số đơn vị liên quan tiếp tục với phần xét hỏi.

Trong phiên tòa buổi sáng, HĐXX xét hỏi bị cáo Vũ Đình Thịnh. Ông Thịnh ban đầu là nhân viên kỹ thuật, sau này được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công ty Hoàng Dân.

Tại tòa, bị cáo Thịnh thừa nhận, về năng lực, Công ty Hoàng Dân không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu 4 dự án do các Ban trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, làm chủ đầu tư.

Quá trình tham gia đấu thầu, sau khi đánh giá tổng quan, bị cáo Thịnh đã báo cáo việc công ty không đáp ứng được yêu cầu nhưng được bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc) trấn an “cứ yên tâm, việc này để giám đốc lo”.

Theo chỉ đạo của ông Dân, bị cáo Thịnh sau đưa vào hồ sơ dự thầu các tài liệu mà bản thân biết rõ “không phải hồ sơ thực hiện dự án của công ty”.

Ngoài ra, ông Thịnh cũng thừa nhận đã nhiều lần sử dụng tài liệu không có thật trong hồ sơ dự thầu tại các dự án khác nhau. Lý do làm việc này, ông Thịnh giải thích do Công ty Hoàng Dân không đủ năng lực nên phải kê khai gian dối. Cá nhân bị cáo biết như vậy là vi phạm pháp luật nhưng không lường trước có thể bị xử lý hình sự.

Cựu phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân khai thêm, từng được ông Nguyễn Văn Dân chỉ đạo đến gặp kế toán nhận một túi tiền, sau đó mang đưa cho bị cáo Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Vài ngày sau buổi gặp mặt, bị cáo Thịnh hỏi lại mới được tiết lộ bên trong túi có 600 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Quá trình điều tra, bị cáo Thịnh bị kê biên 13 bất động sản. Có mặt tại tòa, vợ bị cáo Thịnh khai có 2 bất động sản mua từ thời kỳ ông Thịnh đi nước ngoài, các mảnh đất còn lại là do gia đình kinh doanh, làm ăn buôn bán và do bố mẹ vợ cho. Vợ bị cáo Thịnh đề nghị Tòa án gỡ kê biên để bán bớt một phần nuôi các con ăn học. Toàn vụ án, bị cáo Thịnh đã khắc phục 50 triệu đồng, vợ bị cáo có nguyện vọng khắc phục thêm cho chồng 50 triệu đồng.

Nữ kế toán khai 'chỉ biết thực hiện theo chỉ đạo của giám đốc'

Còn bị cáo Vũ Thị Kim Liên (kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân) trên bục khai báo thừa nhận khi vào làm việc đã thấy tồn tại hai hệ thống sổ sách (một sổ dùng nội bộ; một dùng để báo cáo cơ quan thuế).

Liên quan đến việc chi hối lộ cho các chủ đầu tư của ông Nguyễn Văn Dân, bị cáo Liên cho rằng, là công ty tư nhân nên khi vào làm việc chỉ biết thực hiện theo chỉ đạo của giám đốc.

Đối với cáo buộc gây thiệt hại 99 tỷ đồng trong hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cáo Liên không phản bác cáo trạng nhưng bật khóc, trình bày về hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính, con nhỏ, chồng sức khỏe yếu sau tai nạn…

Trong cáo cáo trạng, Viện Kiểm sát xác định, cựu Phó giám đốc Vũ Đình Thịnh chịu trách nhiệm lập hồ sơ dự thầu của Công ty Hoàng Dân, đồng thời phối hợp với các nhà thầu liên danh để hoàn thiện hồ sơ đối với những gói thầu mà công ty tham gia theo phân công.

Thực hiện chỉ đạo của ông Dân, bị cáo Thịnh đã sử dụng các hợp đồng khống cùng tài liệu liên quan để kê khai gian dối về năng lực, kinh nghiệm của Công ty Hoàng Dân trong hồ sơ dự thầu.

Ông Thịnh được xác định là người trực tiếp gặp các cá nhân có trách nhiệm phía chủ đầu tư để nhận file dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu số 13, 17 thuộc dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk); gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An); gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng. Từ đó, bị cáo sử dụng làm căn cứ xây dựng hồ sơ dự thầu, đề xuất tài chính trái quy định pháp luật, giúp Công ty Hoàng Dân cùng các nhà thầu liên danh trúng thầu.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của cựu Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.