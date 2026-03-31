Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cựu Tổng giám đốc SJC xin giảm nhẹ hình phạt

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 25 năm tù chung cho 2 tội danh, cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị tòa xem xét lại phán quyết buộc bà phải nộp lại 10.800 lượng vàng để sung công quỹ.

Hôm nay (31/3), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC).

z7047694111376-d51e93deb9626227a7f15febc4ffaf51.jpg
Bị cáo Lê Thúy Hằng.

Phiên tòa phúc thẩm được mở vì bản án sơ thẩm ngày 30/9/2025 của TAND TPHCM có kháng cáo của các bị cáo. Cụ thể: bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin xem xét lại phần nội dung mà HĐXX sơ thẩm đã tuyên, buộc bà Hằng phải nộp lại hơn 10.800 lượng vàng để sung công quỹ.

Chung vụ án, các bị cáo đồng phạm của bà Lê Thúy Hằng cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa vì vắng mặt một số người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. HĐXX cũng ấn định ngày 28/4 sẽ mở lại phiên tòa.

Bản án sơ thẩm của TAND TPHCM đã tuyên phạt bà Lê Thúy Hằng 25 năm tù chung cho 2 tội danh. 15 bị cáo còn lại phạm tội với trò đồng phạm, bị phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo, đến 22 năm 6 tháng tù cho một trong 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bà Lê Thúy Hằng cũng bị HĐXX sơ thẩm tuyên bồi thường cho Công ty SJC hơn 14 tỷ đồng và nộp lại 73 tỷ đồng, 5.411 lượng vàng miếng SJC, 5.410 lượng vàng nhẫn để sung công quỹ Nhà nước. Tiếp tục tạm giữ số tiền 45 tỷ đồng mà bị cáo Hằng đã đóng để khắc phục hậu quả vụ án.

Bản án sơ thẩm xác định, bà Lê Thúy Hằng và các đồng phạm đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 107 tỷ đồng. Trong đó thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng và 95,8 tỷ đồng là thiệt hại và khoản hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định.

Tân Châu
#Lê Thúy Hằng #SJC #Kháng cáo #Tòa phúc thẩm

