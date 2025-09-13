Phiên xét xử cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng sẽ diễn ra trong 6 ngày tại TPHCM

TPO - Bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – Công ty SJC) cùng 15 bị cáo chung vụ án sẽ bị TAND TPHCM xét xử trong phiên tòa kéo dài 6 ngày.

Ngày 13/9, TAND TPHCM cho biết, đơn vị này đã ban hành quyết định đưa bà Lê Thúy Hằng và 15 bị cáo bị cáo chung vụ án ra xét xử sơ thẩm. Theo đó, phiên tòa dự kiến diễn từ ngày 25/9 đến hết ngày 30/9.

Bà Lê Thúy Hằng thời điểm chưa bị bắt.

HĐXX gồm thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang và thẩm phán Trần Minh Châu, hợp cùng 3 hội thẩm nhân dân. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là các kiểm sát viên: Vũ Mạnh Long, Nguyễn Huy Khánh, Phạm Văn Hiền, Nguyễn Việt Hà.

HĐXX xác định Công ty SJC vừa là bị hại vụ án và cũng là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan và đã triệu tập đại diện công ty này tham gia phiên tòa.

HĐXX cũng quyết định triệu tập Ngân hàng Nhà nước và 115 cá nhân khác tham gia phiên tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

HĐXX cho biết, bà Lê Thúy Hằng bị bắt tạm giam từ ngày 21/9/2024 đến nay, phiên tòa sắp tới bà Hằng sẽ bị xét xử về “Tội tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 353, Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2025, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

HĐXX cho biết, ngoài bà Hằng còn có 4 bị cáo khác bị xét xử 2 tội danh như bà Hằng; có 5 bị cáo bị xét xử tội “Tham ô tài sản”; 6 bị cáo khác bị xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hiện có 9 bị cáo đang bị tạm giam, 7 bị cáo khác đang được tại ngoại hầu tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2024, bà Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, bàn bạc, trao đổi thống nhất và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại Xưởng vàng Tân Thuận, trụ sở chính Công ty SJC tại TPHCM, SJC Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh miền Trung, thực hiện các hành vi trái quy định của NHNN, NHNN Chi nhánh TPHCM và Công ty SJC, chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi.

Đối với hành vi tham ô tài sản, bà Hằng cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng. Ở hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bà Hằng đã chỉ đạo sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC, trái quy định tại Điều 3 và Điều 7 Quyết định số 1623 của NHNN, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 74 tỷ đồng đồng; qua đó, hưởng lợi trái phép hơn 64 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, tổng cộng bà Lê Thúy Hằng gây thiệt hại tài sản Nhà nước là 95,7 tỷ đồng và cá nhân bà hưởng lợi bất chính 73,5 tỷ đồng.