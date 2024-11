Công ty Vàng bạc đá quý SJC làm ăn ra sao khi 6 người bị khởi tố?

TPO - Cơ quan điều tra khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) với 6 bị can bị buộc tội "tham ô tài sản" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Công ty SJC làm ăn ra sao khi là doanh nghiệp độc quyền thương hiệu vàng quốc gia SJC?

Công ty SJC, thành lập vào năm 1988, hiện là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TPHCM. Từ năm 2012, SJC trở thành thương hiệu vàng miếng quốc gia do Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước lựa chọn.

Công ty cho biết quy trình sản xuất vàng miếng từ đó đến nay được quản lý rất nghiêm ngặt từ khâu kiểm tra sản phẩm, đánh số series, đến đúc và dập vàng miếng, với toàn bộ nguyên liệu vàng đều do Ngân hàng Nhà nước cung cấp.

Theo báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, doanh thu thuần của Công ty SJC đạt 28.408 tỷ đồng, tăng nhẹ chưa đến 5% so với năm 2022, với giá vốn hàng bán là 28.166 tỷ đồng.

Tuy doanh thu có nhích lên nhưng lợi nhuận gộp chỉ đạt 241,6 tỷ đồng, giảm khoảng 8 tỷ đồng so với năm trước do giá vốn chiếm tới 99% doanh thu, khiến biên lợi nhuận gộp rất thấp, chỉ đạt 0,85%, thấp hơn mức 0,92% của năm 2022. Lợi nhuận ròng của SJC đạt gần 61 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2022.

Báo cáo cũng cho thấy tồn kho của SJC (chủ yếu là vàng) đạt 1.446 tỷ đồng vào cuối năm 2023, tăng đáng kể so với năm 2022. SJC đã nâng mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho từ 26 tỷ đồng năm 2022 lên gần 84 tỷ đồng năm 2023. Tuy nhiên, công ty kiểm toán A&C, đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của SJC, cho biết chưa đủ cơ sở để xác định tính hợp lý của mức trích lập dự phòng này do SJC tự đánh giá.

Năm 2022, SJC ghi nhận doanh thu thuần đạt 27.153 tỷ đồng và lãi sau thuế ở mức 48 tỷ đồng. Mức lợi nhuận tương đối “mỏng” so với doanh thu của doanh nghiệp.

Những năm trước đó, tình hình kinh doanh của SJC cũng không ghi nhận kết quả khả quan hơn. Theo đó, năm 2018 doanh thu 20.807 tỷ đồng, lợi nhuận 27 tỷ đồng; năm 2019 doanh thu 18.609 tỷ đồng, lợi nhuận 52 tỷ đồng. Năm 2020, doanh thu 23.491 tỷ đồng, lợi nhuận 55 tỷ đồng; năm 2021, doanh thu 18.689 tỷ đồng, lợi nhuận 43 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của SJC đạt 1.898 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cuối năm 2022. Phần lớn tài sản này là tài sản ngắn hạn, bao gồm tiền mặt, khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho.

Theo báo cáo tới cuối năm 2023, ông Trần Văn Tịnh là chủ tịch (bổ nhiệm từ tháng 11/2019), bà Lê Thúy Hằng là tổng giám đốc (bổ nhiệm từ tháng 11/2019), ông Trần Hiền Phúc là kế toán trưởng (từ 5/2023). Công ty kiểm toán cho SJC gần đây là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trong báo cáo kế hoạch kinh doanh năm nay gửi UBND TPHCM, Hội đồng thành viên của SJC đề ra mục tiêu đạt doanh thu 30.145 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 92,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 70,2 tỷ đồng, với tỷ suất sinh lời ròng chỉ 0,23%. Mục tiêu này được xây dựng dựa trên kế hoạch tiêu thụ 31.692 lượng vàng miếng và 444.912 sản phẩm trang sức, với số thuế dự kiến phải nộp là 93,6 tỷ đồng.

Mới đây nhất, ngày 15/7, Công ty SJC báo cáo thực trạng cơ cấu tổ chức công ty trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, Công ty có 3 hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Vietcombank, HDbank, MB.

Từ ngày 3/6, Công ty SJC là 1 trong 5 đơn vị Ngân hàng Nhà nước chọn tham gia mua vàng miếng từ Ngân hàng Nhà nước để bán trực tiếp tới người dân, sau khi Ngân hàng Nhà nước dừng đấu thầu vàng miếng từ cuối tháng 5.

Tuy nhiên, số lượng mua trực tiếp quá đông, Công ty SJC chuyển sang hình thức bán vàng miếng SJC trực tuyến. Mặc dù vậy, người dân vẫn gặp khó khăn trong việc đặt mua vàng.

Vào những ngày giá vàng giảm mạnh như tuần qua, Công ty SJC để mức chênh lệch mua vào - bán ra giá vàng miếng SJC lên tới gần 4 triệu đồng/lượng trong khi trước đó chỉ 2 triệu đồng/lượng.

Ngày 9/11, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an - đã thông báo về quyết định khởi tố một vụ án tham ô và lạm dụng chức vụ xảy ra tại Công ty SJC. Quyết định này được đưa ra bởi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vào ngày 16/9. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can với các tội danh "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ". Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các bị can đã lợi dụng chương trình bình ổn giá vàng để lập khống chứng từ, từ đó chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an hiện vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập tài liệu và chứng cứ để truy thu toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt.