Làm sổ đỏ giả bán đất cho hàng xóm, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

TPO - Đặt làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để bán đất cho hàng xóm, Nguyễn Văn Sáng đã lừa chiếm đoạt hơn 1,45 tỷ đồng.

Ngày 30/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sáng (SN 1999, trú xã Vinh Phú, Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, Sáng và anh Nguyễn Anh Đ. (SN 1979) là người cùng xóm. Trong quá trình làm ăn, Sáng nhiều lần vay tiền của anh Đ., tổng cộng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn nợ tiền của nhiều người khác.

Khi không còn khả năng trả nợ, Sáng nảy sinh ý định lừa đảo. Tháng 9/2024, Sáng lên mạng xã hội đặt làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đối với thửa đất của bố mẹ có diện tích 729m², đứng tên mình, với giá 3 triệu đồng.

Có “sổ đỏ” giả trong tay, Sáng hẹn gặp anh Đ. và nói dối thửa đất đã được bố mẹ sang tên cho mình, muốn bán lại với giá rẻ. Ban đầu, hai bên thống nhất Sáng sẽ tách một phần diện tích hơn 130m² của thửa đất để bán với giá 2,7 tỷ đồng. Trong đó, trừ 1 tỷ đồng tiền nợ, số tiền còn lại anh Đ. sẽ thanh toán dần. Sau khi viết hợp đồng chuyển nhượng, Sáng giao “sổ đỏ” giả cho anh Đ., còn bên mua chuyển trước 580 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Sáng tại phiên tòa.

Ngày 16/12/2024, do cần tiền, Sáng tiếp tục liên hệ với anh Đ. đề nghị bán toàn bộ thửa đất với giá 8 tỷ đồng. Khi anh Đ. nói không đủ tiền, Sáng liên tục hạ giá xuống 6 tỷ, rồi 4,5 tỷ đồng. Thấy giá rẻ hơn thị trường nên anh Đ. đồng ý mua và tiếp tục chuyển tiền.

Chưa dừng lại, Sáng còn nói dối cần tiền chuộc ô tô đang cầm cố, nếu anh Đ. hỗ trợ thì sẽ giảm giá bán đất xuống còn 3,8 tỷ đồng. Tin tưởng, anh Đ. tiếp tục chuyển thêm tiền cho Sáng.

Tuy nhiên, đến thời hạn làm thủ tục chuyển nhượng, Sáng liên tục đưa ra nhiều lý do trì hoãn. Khi phát hiện “sổ đỏ” là giả, anh Đ. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Sáng đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Đ. tổng số tiền 1,45 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên đã đặt làm “sổ đỏ” giả để lừa bán đất cho bị hại.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sáng 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Sáng phải chấp hành 15 năm tù.