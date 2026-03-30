Truy tố hai TikToker 'Tàng Keng Ông Trùm' và 'Dù Bầu Trời'

Tân Châu
TPO - Hai TikToker đã đăng tải nhiều video có nội dung thô tục, kích động, xúc phạm người dân miền Nam, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc.

Ngày 30/3, Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Lê Anh Điệp (31 tuổi, chủ kênh TikTok “Tàng Keng Ông Trùm”) và Đoàn Quốc Việt (23 tuổi, chủ kênh TikTok “Dù Bầu Trời”) cùng tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

bi-can.jpg
Bị can Lê Anh Điệp.

Theo cáo trạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM phát hiện tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” đăng tải nhiều video có nội dung miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam, kích động thái độ thù địch, gây chia rẽ vùng miền.

Qua điều tra xác định, vào ngày 8/10/2025, tại một căn nhà ở phường Tam Phước (tỉnh Đồng Nai), Lê Anh Điệp đã dùng điện thoại quay hai video với lời lẽ thô tục, nội dung chia rẽ Bắc – Trung – Nam, sau đó đăng lên TikTok nhằm tăng lượt xem, tương tác và tìm kiếm sự nổi tiếng. Các video nhanh chóng lan truyền, thu hút lượng lớn người xem, tạo làn sóng phẫn nộ trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Kết luận giám định xác định nội dung các video có dấu hiệu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác theo quy định của Luật An ninh mạng.

viet.jpg
Bị can Đoàn Quốc Việt.

Liên quan vụ án, giữa tháng 10/2025, Đoàn Quốc Việt sau khi xem các video của Điệp đã bình luận, chia sẻ và tiếp tục đăng tải hai video có nội dung tương tự, góp phần làm gia tăng mức độ lan truyền và tác động tiêu cực.

Hành vi của Đoàn Quốc Việt và Lê Anh Điệp theo Viện Kiểm sát là gây bức xúc dư luận xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động kêu gọi thiện nguyện, khắc phục hậu quả thiên tai, tiềm ẩn nguy cơ bị các thế lực xấu lợi dụng kích động, chia rẽ, ảnh hưởng xấu đến chính sách "Đại đoàn kết dân tộc".

