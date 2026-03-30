Giảng viên Ngoại thương kiểm tra bài cũ sinh viên trên...TikTok

SVO - Không chỉ mang đến làn gió mới mẻ bằng những video "bắt trend" mạng xã hội, TS Trần Hải Ly (giảng viên bộ môn Marketing và Truyền thông, Trường Đại học Ngoại thương) còn biến nền tảng TikTok thành công cụ giảng dạy thực chiến. Tại đây, những tương tác của sinh viên không đơn thuần để giải trí, mà còn là cách để nữ giảng viên điểm danh, kiểm tra bài cũ và trực tiếp rèn luyện kỹ năng truyền thông.

Biến nền tảng giải trí thành "thao trường"

Nhắc đến giảng viên đại học, nhiều người thường nghĩ đến hình ảnh nghiêm nghị trên bục giảng. Thế nhưng, với đặc thù giảng dạy bộ môn Marketing và Truyền thông, TS Trần Hải Ly luôn tâm niệm bản thân phải cập nhật liên tục các nền tảng mới. Việc sở hữu các kênh TikTok thu hút đông đảo giới trẻ xuất phát từ chính nhu cầu đưa hơi thở thực tiễn vào bài giảng.

Cô Hải Ly thường nhấn mạnh với sinh viên rằng, đừng chỉ coi TikTok là nơi đốt vài tiếng mỗi ngày đơn thuần để giải trí. Hãy biến nó thành công cụ phục vụ học tập hoặc hỗ trợ phát triển kênh cho các doanh nghiệp sau này. Với định hướng đó, kênh TikTok của nữ tiến sĩ chính là một "thao trường" thực thụ để sinh viên thực chiến ngay trên lớp.

TS Trần Hải Ly - giảng viên bộ môn Marketing và Truyền thông, Trường Đại học Ngoại thương. (Ảnh: Lê Vượng)

Nữ giảng viên từng giao hẳn việc quản lý kênh cho một nhóm sinh viên lớp Marketing quốc tế. Chỉ từ một video đóng kịch bình thường ở sân trường để quảng cáo cho cuộc thi của câu lạc bộ, clip đã bất ngờ lan truyền mạnh mẽ và mang lại hiệu quả truyền thông ngoài sức tưởng tượng.

Kiểm tra bài cũ kiểu mới

Nội dung các video trên kênh của TS Hải Ly bám rất sát đề cương môn học. Nhiều khi trên lớp, bắt gặp một "case study" hay về nghiên cứu thị trường hoặc xúc tiến bán hàng, cô nảy ra ý tưởng và cùng sinh viên quay clip ngay tức thì. Thay vì phương pháp gọi đứng lên bục phát biểu truyền thống, việc yêu cầu các bạn bình luận dưới video chính là cách cô điểm danh và kiểm tra bài cũ. Phương pháp này giúp không khí lớp học cởi mở và chủ động hơn rất nhiều.

Đặc biệt, TikTok còn là nơi để cô rèn bản lĩnh nghề nghiệp cho sinh viên. Thỉnh thoảng, kênh nhận được những bình luận tiêu cực. Dạy bộ môn Truyền thông và xử lý khủng hoảng, nữ tiến sĩ mang luôn những bình luận đó lên lớp làm "ví dụ sống". Cô yêu cầu sinh viên đóng vai trò doanh nghiệp để xử lý tình huống đó theo đúng các bước: cảm ơn, tiếp thu, khéo léo phản hồi. Theo cô, làm "dâu trăm họ" như ngành truyền thông thì bắt buộc sinh viên phải có bản lĩnh này.

Bồi đắp "lỗ hổng" thực tiễn

Theo cô Hải Ly, khi tiếp cận với ngành Marketing thực tế, sinh viên FTU thường có ưu điểm là giỏi, chủ động thực chiến từ sớm. Tuy nhiên, nhiều em vẫn còn thiếu sự kết nối giữa lý thuyết hàn lâm với thực tế doanh nghiệp, thiếu sự kiên định. Việc thực chiến trên kênh giúp sinh viên xác định rõ ràng hơn con đường sự nghiệp và tránh được tâm lý "cả thèm chóng chán".

Sự trẻ trung, gần gũi và tinh thần không ngại "bắt trend" đã giúp TS Hải Ly xóa nhòa khoảng cách thế hệ, nhận được sự yêu mến từ đông đảo sinh viên.

Hiệu quả mang lại rất rõ rệt khi sinh viên được chia làm hai nhóm để phát huy thế mạnh. Nhóm hướng ngoại cực kỳ thích thú xung phong diễn xuất, trong khi nhóm kín đáo hơn lại tích cực lùi về sau để lên ý tưởng, quay phim và dựng clip. Nền tảng này đã tạo không gian để các bạn mạnh dạn thể hiện chất riêng.

Nhiều người e ngại sự gần gũi trên mạng xã hội sẽ làm ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của một nhà giáo. Chia sẻ với phóng viên, cô Hải Ly cho biết, ở môi trường mang văn hóa tôn trọng sự đa dạng, quốc tế và bản sắc cá nhân như FTU , giảng viên được thể hiện cá tính mà không lo phải gồng mình theo khuôn mẫu. Sự gần gũi giúp rào cản thầy - trò được phá vỡ, sinh viên dám hỏi bài hơn, thậm chí tâm sự những chuyện cá nhân không dám nói cùng gia đình.

"Quãng đời đi học là khoảng thời gian đẹp nhất. Hãy tận dụng nó để làm những gì mình thích, các bạn có thể làm content hay xây dựng kênh riêng, nhưng lưu ý là hướng đến việc phục vụ cho con đường sự nghiệp sau này. Hãy luôn giữ vững tinh thần vừa hồng vừa chuyên, mang năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người xung quanh để đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội" , cô Hải Ly nhắn nhủ.