Tranh cãi quanh giải Nhất khoa học kỹ thuật: Sản phẩm của học sinh hay trình độ của phó giáo sư?

SVO - Bộ GD-ĐT đã vào cuộc rà soát dự án đoạt giải của học sinh Ninh Bình sau khi xuất hiện các cáo buộc cho rằng đề tài phát triển vật liệu chống cháy này có nhiều chi tiết giống với nghiên cứu của một phó giáo sư.

Theo Vietnamnet, Bộ GD-ĐT vừa phản hồi về phản ánh liên quan đến Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026

Theo đó, Bộ GD-ĐT cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh về một số nghi vấn liên quan đến việc bảo đảm liêm chính khoa học trong Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025–2026.

Theo Bộ GD-ĐT, đây là cuộc thi có tính chất mở, do đó, công tác rà soát, hậu kiểm sau cuộc thi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban tổ chức nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch và tuân thủ quy định.

Hiện nay, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp với ban tổ chức cuộc thi, ban giám khảo và các tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh.

Trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh, trong trường hợp phát hiện có vi phạm, Bộ GD-ĐT và Ban tổ chức cuộc thi sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định tại Thông tư số 24/2025/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT, cùng các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, minh bạch và nghiêm túc.

Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục thông tin kịp thời khi có kết luận chính thức.

Có 14 dự án được trao giải Nhất tại cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Trước đó, những ngày qua, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội xôn xao về các dự án đạt giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026. Trong đó, nổi bật là dự án "Phát triển vật liệu Polyurethane Composite đa chức năng chống cháy, cách nhiệt, kháng vi sinh hướng tới ứng dụng trong xây dựng và đời sống" của nhóm học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình.

Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026 diễn ra trong 3 ngày 20-22/3, tại Hà Nội. Chung cuộc, Ban tổ chức quyết định 145 dự án đạt giải chính thức, gồm 14 giải Nhất, 29 giải Nhì, 44 giải Ba và 58 giải Tư.

14 đội thi giành giải Nhất đến từ các nhà trường thuộc: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN (3); Hà Nội (3); Ninh Bình (1); Hưng Yên (1); TPHCM (1); Hải Phòng (1); Đồng Nai (1); Bắc Ninh (1); Quảng Ninh (1); Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (1).