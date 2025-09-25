Bộ GD - ĐT: Chưa có phương án sắp xếp, sáp nhập các trường đại học

SVO - Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán về việc sắp xếp, sáp nhập hệ thống các trường đại học trong cả nước, gây hoang mang cho sinh viên, phụ huynh và dư luận.

Bộ GD - ĐT cho biết, hiện nay Bộ đang thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao là xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học. Quá trình này mới đang ở giai đoạn nghiên cứu, đánh giá thực trạng, phối hợp với các cơ quan liên quan trước khi báo cáo phương án để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cảnh báo thông tin không đúng về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống và các cơ sở giáo dục đại học.

“Những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc sắp xếp, sáp nhập các trường đại học đều không chính xác, không phải do Bộ GD - ĐT cung cấp”, đại diện Bộ khẳng định.

Bộ GD - ĐT đề nghị phụ huynh, học sinh, sinh viên và người dân cần tỉnh táo, không chia sẻ hay lan truyền các tin chưa kiểm chứng, tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến công tác quản lý giáo dục. Khi có chủ trương chính thức, Bộ sẽ công bố công khai, minh bạch trên các kênh thông tin chính thống.

Việc xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực và chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, Bộ GD - ĐT nhấn mạnh, mọi thông tin cụ thể về phương án triển khai sẽ chỉ được đưa ra sau khi có quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.