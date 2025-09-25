Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Bộ GD - ĐT: Chưa có phương án sắp xếp, sáp nhập các trường đại học

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán về việc sắp xếp, sáp nhập hệ thống các trường đại học trong cả nước, gây hoang mang cho sinh viên, phụ huynh và dư luận.

Bộ GD - ĐT cho biết, hiện nay Bộ đang thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao là xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học. Quá trình này mới đang ở giai đoạn nghiên cứu, đánh giá thực trạng, phối hợp với các cơ quan liên quan trước khi báo cáo phương án để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

555094424-1216628040510526-4438023722911962231-n.jpg
Cảnh báo thông tin không đúng về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống và các cơ sở giáo dục đại học.

“Những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc sắp xếp, sáp nhập các trường đại học đều không chính xác, không phải do Bộ GD - ĐT cung cấp”, đại diện Bộ khẳng định.

Bộ GD - ĐT đề nghị phụ huynh, học sinh, sinh viên và người dân cần tỉnh táo, không chia sẻ hay lan truyền các tin chưa kiểm chứng, tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến công tác quản lý giáo dục. Khi có chủ trương chính thức, Bộ sẽ công bố công khai, minh bạch trên các kênh thông tin chính thống.

Việc xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực và chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, Bộ GD - ĐT nhấn mạnh, mọi thông tin cụ thể về phương án triển khai sẽ chỉ được đưa ra sau khi có quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Dương Triều
#Bộ GD-ĐT #sắp xếp trường đại học #sáp nhập trường #giáo dục đại học #quản lý giáo dục

Xem thêm

Cùng chuyên mục