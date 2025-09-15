Mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia dạy học phổ thông

SVO - Bộ GD - ĐT vừa ban hành Công văn 5215, hướng dẫn việc mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông, nhằm thúc đẩy giáo dục toàn diện.

Gắn trường học với đời sống

Đây là bước đi được Bộ GD - ĐT cho biết là bước triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và Chỉ thị 17 của Thủ tướng về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Mục tiêu là nâng cao chất lượng giáo dục đức – trí – thể – mỹ, xây dựng môi trường học đường an toàn, bổ ích và gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trước đó, Bộ cũng đã có công văn hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với tiểu học, THCS, THPT. Tuy nhiên, để huy động hiệu quả nguồn lực ngoài đội ngũ nhà giáo, cần có quy định cụ thể về quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện mời chuyên gia tham gia.

Hoạt động đa dạng, giàu trải nghiệm

Theo hướng dẫn, nhà trường có thể mời chuyên gia tham gia đồng giảng trong các tiết học buổi một hoặc tham gia các hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống… ở buổi hai.

Các hình thức tổ chức đa dạng như chuyên đề, hội thảo, biểu diễn, thi đấu, giao lưu nghề truyền thống… sẽ giúp học sinh tiếp cận tri thức thực tiễn, rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu và khơi gợi hứng thú học tập.

4 nhóm nhân sự được ưu tiên

Công văn nêu bốn nhóm đối tượng ưu tiên: Chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, uy tín nghề nghiệp; Nghệ nhân, nghệ sĩ đạt danh hiệu Nhà nước phong tặng hoặc giải thưởng cấp Bộ, cấp Tỉnh trở lên; Huấn luyện viên có văn bằng, chứng chỉ hoặc thành tích đào tạo vận động viên đoạt giải thể thao thành tích cao; Vận động viên đạt đẳng cấp cấp 1 trở lên hoặc từng đoạt huy chương trong các giải thể thao.

Tất cả phải đáp ứng tiêu chuẩn về phẩm chất, uy tín, khả năng truyền đạt và kỹ năng sư phạm phù hợp lứa tuổi học sinh.

Trong các hoạt động, giáo viên nhà trường vẫn giữ vai trò chủ trì, chuyên gia hỗ trợ cung cấp kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn.

Về tài chính, Bộ cho phép sử dụng ngân sách nhà nước theo dự toán, đồng thời huy động nguồn xã hội hóa hợp pháp. Mọi khoản chi trả phải công khai, minh bạch, ký hợp đồng lao động và quy định rõ quyền, nghĩa vụ, thù lao.

Chính sách đãi ngộ và triển khai địa phương

Bộ GD - ĐT yêu cầu các Sở GD - ĐT tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí và chính sách đãi ngộ phù hợp; đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp với các đơn vị văn hóa, nghệ thuật, thể thao để huy động lực lượng ngoài nhà giáo tham gia.

Trước khi giảng dạy, các nhân sự được mời sẽ được tập huấn kỹ năng sư phạm cơ bản. Các trường phải khảo sát nhu cầu học sinh, phụ huynh và thông báo công khai kế hoạch, thu chi liên quan.

Theo Bộ, văn bản mới là cơ sở để địa phương xây dựng mô hình thí điểm, đánh giá, nhân rộng, đồng thời trình HĐND cấp tỉnh ban hành nghị quyết cụ thể về cơ chế, kinh phí triển khai.

Chủ trương này được kỳ vọng sẽ mở rộng cánh cửa nhà trường, đưa học sinh tiếp cận với tri thức, kỹ năng và giá trị sống từ những người có uy tín trong xã hội, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển công dân có bản lĩnh hội nhập.