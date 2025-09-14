Người trẻ và hành trình khám phá Tuyên Quang qua từng sải chân

SVO - Những ngày cận kề Lễ hội Thành Tuyên, đường phố Tuyên Quang rực rỡ sắc màu của hàng trăm chiếc đèn lồng khổng lồ. Giữa không gian ấy, từng bước chạy của những người trẻ không chỉ là thử thách thể lực, mà còn là hành trình trải nghiệm, kết nối với đất và người xứ Tuyên.

Sải chân lúc bình minh

4h sáng, khi thành phố còn say ngủ, các vận động viên đã bắt đầu xuất phát. Tiếng bước chân vang trên mặt đường còn đẫm sương sớm. Đối với họ, chạy không chỉ là thể thao, mà là sự tận hưởng khoảnh khắc bình minh dần hé mở sau dãy núi, dòng sông Lô êm đềm.

Người trẻ và hành trình khám phá Tuyên Quang qua từng sải chân. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

“Chạy ở một vùng đất mới là cách tôi tìm hiểu về nơi đó. Nhịp thở, mùi hương và cảnh sắc đều trở thành kỷ niệm”, Minh Hoàng (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Thế hệ trẻ với tinh thần khám phá

Ngày càng nhiều bạn trẻ chọn chạy bộ như một phong cách sống. Không bó buộc trong phòng tập, họ tìm đến những cung đường gắn liền với thiên nhiên, văn hóa và con người. Với Tuyên Quang, hành trình chạy không chỉ là chinh phục quãng đường, mà còn là sự hòa mình vào nét đẹp đặc trưng của lễ hội và cộng đồng địa phương.

Các vận động viên chạy bên những chiếc đèn lồng.

Thùy Dung (trường ĐH Tân Trào) lần đầu tham dự giải chạy ở Thành Tuyên, nói: “Điều thú vị nhất là khi vừa chạy, vừa được ngắm nhìn những mô hình đèn lồng khổng lồ đang dần hoàn thiện cho lễ hội. Cảm giác như mình đang chạy trong một bức tranh sống động”.

Trần Tư Pháp – niềm tự hào runner xứ Tuyên

Trong số hàng nghìn vận động viên, Trần Tư Pháp (Tuyên Quang) gây ấn tượng khi là một trong những gương mặt quen thuộc của phong trào chạy bộ địa phương. Bắt đầu với những buổi chạy ngắn quanh hồ, anh dần chinh phục các cự ly dài và trở thành hạt nhân khích lệ nhiều bạn trẻ Tuyên Quang tham gia chạy.

Vận động viên Trần Tư Pháp (Tuyên Quang).

“Với tôi, chạy bộ không chỉ rèn sức khỏe mà còn là cách giới thiệu Tuyên Quang đến bạn bè bốn phương. Khi chạy trên những con đường rợp bóng cây, qua dòng sông Lô hay phố xá rực sáng đèn lồng, tôi thấy quê hương mình thật đẹp”, anh Pháp chia sẻ.

Anh cho biết, niềm vui lớn nhất là được thấy nhiều bạn trẻ trong tỉnh cùng tham gia giải, biến hoạt động thể thao thành nét đẹp gắn liền với lễ hội và đời sống văn hóa.

Chạy bộ – cầu nối văn hóa

Từ góc nhìn của các vận động viên, mỗi cung đường chạy ở Tuyên Quang đều mang dấu ấn riêng: Cánh đồng lúa vàng óng, con sông uốn lượn, phố thị rộn ràng mùa lễ hội. Chạy trở thành cách họ gắn bó hơn với địa phương, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Giải chạy ấn tượng với các vận động viên bởi những chiếc đèn lồng khổng lồ.

Người dân Tuyên Quang đón chào vận động viên bằng nụ cười hiền hậu, những mâm đặc sản giản dị như bánh gai, chè lam, xôi ngũ sắc. Tất cả hòa quyện tạo nên sự thân tình và gần gũi.

Khi niềm đam mê gặp di sản

Điểm nhấn của giải năm nay là sự kết hợp giữa thể thao và lễ hội. Hình ảnh vận động viên sải bước bên những chiếc đèn lồng khổng lồ tượng trưng cho cá chép, đàn trâu, hay chợ quê... gợi cảm giác vừa lạ vừa thân quen.

Giải chạy Thành Tuyên 2025, do Tỉnh Đoàn Tuyên Quang tổ chức sáng 14/9, đúng dịp Lễ hội Thành Tuyên rực rỡ sắc màu. Sự kiện quy tụ hàng nghìn vận động viên chuyên nghiệp lẫn phong trào đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tạo nên không khí thể thao sôi động và gắn kết. Các runner tranh tài ở bốn cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, cùng nhau chinh phục cung đường đi qua những địa danh tiêu biểu của Tuyên Quang như sông Lô, Quảng trường Nguyễn Tất Thành, hay tuyến phố đèn lồng khổng lồ. Không chỉ dừng lại ở thể thao, giải chạy còn mang ý nghĩa quảng bá văn hóa, du lịch, góp phần khẳng định thương hiệu “xứ Tuyên – nơi vẻ đẹp hội tụ” trong lòng bạn bè gần xa.

Hơn 1.000 vận động viên tham gia giải đấu.

Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ các vận động viên thi đấu.

Đằng sau mỗi bước chạy là tinh thần trẻ trung, bền bỉ; là khát khao chinh phục bản thân và tìm thấy niềm vui trong trải nghiệm. Với những người trẻ như Trần Tư Pháp, thể thao không dừng lại ở thành tích, mà còn là cách lan tỏa tình yêu quê hương, khẳng định sức sống mới của Tuyên Quang trong mắt bạn bè gần xa.