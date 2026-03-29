Điều gì tạo nên sức hút của 4 ngành học mới mở tại Học viện Ngoại giao

﻿ ﻿ DAV Open House 2026 là chương trình thường niên quy mô nhất do Ban Đào tạo Đại học & Sau Đại học và Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao tổ chức, thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo phụ huynh và học sinh THPT.

Phát biểu khai mạc ngày hội, TS. Nguyễn Thị Thìn – Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao nhấn mạnh, thế giới đang chứng kiến những biến chuyển sâu sắc và cạnh tranh chiến lược gia tăng. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nguồn nhân lực làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến khoa học công nghệ. "Hôm nay có thể chỉ là một ngày trải nghiệm nhưng cũng có thể là một điểm bắt đầu cho một hành trình lớn. Nếu các em mang trong mình khát vọng vươn ra thế giới, Học viện Ngoại giao chính là điểm khởi đầu cho hành trình đó," Tiến sĩ Nguyễn Thị Thìn chia sẻ.

﻿ ﻿ Tại DAV Open House 2026, học sinh và phụ huynh không chỉ được cung cấp thông tin tuyển sinh mới nhất mà còn được trực tiếp cảm nhận tinh thần Ngoại giao năng động, sáng tạo. Các bạn học sinh đã được trực tiếp tham gia các lớp học mô phỏng, trải nghiệm tour tham quan cơ sở vật chất, giao lưu với hơn 30 câu lạc bộ, đội nhóm...

﻿ ﻿ Tâm điểm của sự kiện là buổi tọa đàm giới thiệu 4 ngành đào tạo mới: Hàn Quốc học, Hoa Kỳ học, Nhật Bản học và Trung Quốc học. Đây là chiến lược của Học viện nhằm đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và 4 đối tác chiến lược trọng điểm.

Lý giải về việc chọn 4 quốc gia này, TS. Nguyễn Thị Thìn phân tích bằng những con số "biết nói": Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư FDI số 1 vào Việt Nam; Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất; Nhật Bản là nguồn cung cấp ODA lớn nhất và Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta. “Không chỉ là bốn sự lựa chọn để học tập, đây chính là không gian phát triển, là cơ hội nghề nghiệp vô cùng rộng mở cho các em sinh viên,” TS. Nguyễn Thị Thìn nhấn mạnh.

Chia sẻ tại tọa đàm, GS.TS Nguyễn Vũ Tùng khẳng định, lợi thế cạnh tranh của sinh viên bốn ngành này nằm ở sự kết hợp hoàn hảo. "Các em sẽ được trang bị 70% khối kiến thức nền tảng về Quan hệ Quốc tế – đặc sản của Ngoại giao, và 30% còn lại là kiến thức chuyên sâu, ngôn ngữ về quốc gia mà các em lựa chọn. Đây chính là chất xúc tác để sinh viên ra trường có thể linh hoạt thích ứng và nắm bắt cơ hội nghề nghiệp tốt nhất".

Điểm khác biệt lớn nhất của các ngành Đất nước học tại Học viện Ngoại giao so với các cơ sở khác chính là cách tiếp cận. Theo PGS.TS Hà Anh Tuấn – Phó trưởng ban Đào tạo Đại học và Sau đại học, Trưởng khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao: Các ngành học được tiếp cận dưới góc nhìn Chính trị học và Quan hệ quốc tế, thay vì chỉ tập trung vào ngôn ngữ hay văn hóa đơn thuần.

Giải đáp băn khoăn về khối lượng chương trình khá lớn (127 tín chỉ), trao đổi với phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, PGS.TS Hà Anh Tuấn cho biết: "Chương trình được thiết kế dựa trên cơ sở khoa học giáo dục. Tổng số tín chỉ tuy cao nhưng các học phần được xây dựng theo hình thức vừa học vừa thực hành, tạo sự hào hứng và tính tương tác cao, giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu kiến thức mà không bị quá sức."

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, điểm cộng lớn nhất của bốn chương trình này là việc trang bị "vũ khí" kỹ năng thực chiến cho sinh viên. Từ đàm phán quốc tế, tổ chức sự kiện, lễ tân đối ngoại đến phân tích dữ liệu xã hội – những kỹ năng này bảo đảm sinh viên sau khi tốt nghiệp không chỉ phù hợp với các cơ quan Nhà nước mà còn dễ dàng thích ứng, làm chủ trong môi trường doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức phi chính phủ.