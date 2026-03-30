Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: Thấy tiền trong túi quà song 'không đấu tranh' được với bản thân nên 'giữ im lặng'

TPO - Tại tòa, khai về khoản tiền 200.000 USD đã nhận từ Chủ Công ty Hoàng Dân, ông Thắng khẳng định không trực tiếp thỏa thuận, mà ông Nguyễn Văn Dân tự để trong túi quà. Lúc ông Dân ra về, ông Thắng mở ra thấy bên trong có tiền song 'không đấu tranh' được với bản thân nên 'giữ im lặng'.

Luôn đặt nguyên tắc làm việc theo luật?

Chiều 30/3, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội xét hỏi ông Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ). Ông Thắng bị cáo buộc nhận hối lộ, chỉ đạo cấp dưới “tạo điều kiện” cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu, thi công 5 gói thầu tại 4 dự án hồ thủy lợi, gây thiệt hại 250 tỷ đồng.

Trên bục khai báo, ông Thắng cho biết, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cuối năm 2010, đến năm 2019 nghỉ hưu. Với vai trò là thứ trưởng, ông được giao phụ trách lĩnh vực xây dựng cơ bản; quản lý xây dựng công trình thủy lợi; theo dõi và đôn đốc các Ban chuyên môn làm tốt công tác xây dựng, xử lý khó khăn, vướng mắc.

“Bị cáo có quan hệ gì với bị cáo Nguyễn Văn Dân?”, Chủ tọa hỏi. Ông Thắng trả lời “biết ông Dân từ năm 2010 khi đi thăm các dự án công trình ở Tây Nguyên”. Theo ông Thắng, khi bị bắt mới 'hình dung ra mối quan hệ với ông Dân', còn trước đó ông Thắng đánh giá, doanh nghiệp của Dân là 'một nhà thầu tốt, có năng lực'.

Ông Thắng nói không chỉ cá nhân ông, mà nhiều cán bộ khác trong cơ quan cũng nhìn nhận Hoàng Dân là một doanh nghiệp uy tín.

Vẫn theo lời khai của ông Thắng, sau buổi gặp mặt với Giám đốc Công ty Hoàng Dân, ông Thắng nói với ông Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp nhưng phải đúng luật.

Về việc nhận tiền của bị cáo Dân, ông Thắng cho rằng “đây là hành vi rất sai”, không những vi phạm quy định của Đảng mà còn vi phạm pháp luật Nhà nước nhưng bối cảnh lúc nhận tiền ông chỉ suy nghĩ đơn giản là “mình làm tốt công việc, anh em người ta đến cảm ơn thì nhận”.

Ngay lập tức, chủ tọa hỏi: “Nếu ông Dân không đưa 200.000 USD thì bị cáo có tác động với Trần Tố Nghị không?”

Ông Thắng thẳng thắn đáp: “Thực ra nếu bị cáo không nhận thì hôm nay đã không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cái sai là bị cáo nhận tiền, không làm đúng điều lệ của Đảng, pháp luật nhà nước, bây giờ không thể giữ được thanh danh của mình, đây là điều trăn trở lớn nhất của bị cáo”.

“Thế là bị cáo thừa nhận đã nhận số tiền đó và ‘gây ảnh hưởng’ đối với ông Nghị đúng không?”, Chủ tọa truy vấn.

Ông Dân trả lời: “Vâng”!

Bị cáo Hoàng Văn Thắng tại tòa.

Đồng ý luôn khi chủ doanh nghiệp xin đến nhà

Trả lời thêm câu hỏi ông Dân “bắt mối” từ đâu mà tìm đến nhà gặp mặt? Ông Thắng cho hay, quá trình làm việc lâu năm, giữa ông và chủ doanh nghiệp có mối quan hệ thân thiết. Khi bị cáo Dân gọi điện xin đến nhà gặp, ông không do dự, đồng ý ngay.

Khoản tiền 200.000 USD, ông Thắng khẳng định không trực tiếp thỏa thuận, ông Dân đến, tự để trong túi quà. Lúc ông Dân ra về, ông mở ra thấy bên trong có tiền, do 'không đấu tranh' được với bản thân nên 'giữ im lặng'.

"Bị cáo nhận thấy bị cáo Dân đưa 200.000 USD có gửi gắm gì không?” - Chủ tọa hỏi. Ông Thắng trả lời ngắn gọn: “Cũng biết người ta nhờ”.

Ngoài khoản tiền nêu trên, ông Thắng nói không nhớ còn nhận thêm của Hoàng Dân bao nhiêu, nhưng ước tính khoảng 500 triệu đồng, được biếu vào các dịp lễ, tết, hoặc chuyến thị sát công trình tại Tây Nguyên. Số tiền này được cơ quan điều tra xác nhận qua lời khai của người liên quan.

Đến nay, gia đình bị cáo Hoàng Văn Thắng đã nộp 6 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan điều tra khắc phục hậu quả.

Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát cáo buộc khi đến nhà cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, ông Nguyễn Văn Dân để túi chứa 200.000 USD cạnh bàn uống nước và nói 'em biếu anh, mong anh giúp đỡ'.

Ông Dân xin ông Thắng tư vấn mức 'chi phí cho lãnh đạo Bộ' và được dặn liên hệ ông Trần Tố Nghị trao đổi cụ thể về tỷ lệ phần trăm. Được mở đường, ông Dân đến phòng làm việc của ông Nghị, trình bày xin được trúng thầu. Ông Nghị đồng ý vì 'Thứ trưởng cũng đã chỉ đạo'.

Kết quả, sau đó doanh nghiệp của ông Dân đã trúng 5 gói thầu của 4 dự án hồ thủy lợi: Hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình, gây thiệt hại 250 tỷ đồng.