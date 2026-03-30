Khởi tố cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Thức, cựu Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng 10 người khác để làm rõ những sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực quan trắc môi trường.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các bị can bị khởi tố về các tội danh: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”. Vụ án do Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tổ chức điều tra, mở rộng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ông Hoàng Văn Thức đã nhận số tiền hối lộ lên tới nhiều tỷ đồng, liên quan đến hoạt động kiểm soát, giám sát hệ thống quan trắc môi trường tại các doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 29/3, Bộ Công an đã khởi tố 74 bị can liên quan hành vi 'phù phép' chỉ số quan trắc môi trường. Các bị can này thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý nhà nước về môi trường.

Thông tin ban đầu xác định, hàng loạt các nhà máy như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 hay các công ty nhôm, thép, các công ty môi trường là những đơn vị lớn phát ra khí thải, nước thải. Tuy nhiên, các chỉ số về môi trường khi được truyền về cơ quan quản lý là Sở Nông nghiệp và Môi trường tại một số địa phương đều bị can thiệp, chỉnh sửa từ "vượt ngưỡng" thành "trong ngưỡng cho phép".

Các thiết bị quan trắc được cài đặt tại các công ty phát nước thải, nguồn thải, dù được dán niêm phong, có hệ thống camera giám sát riêng để đảm bảo không ai có thể can thiệp vào hệ thống dữ liệu nhưng trên thực tế có hàng trăm trạm quan trắc môi trường đã bị điều chỉnh kết quả, thậm chí các hành vi trái phép này còn được thực hiện từ xa.

Trong quá trình điều tra, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường xác định trong số hơn 300 trạm quan trắc môi trường từ các chủ nguồn thải trên cả nước bị lực lượng chức năng khám xét thì có tới gần 160 trạm bị can thiệp, chỉnh sửa làm sai lệch dữ liệu, chiếm khoảng 55%.