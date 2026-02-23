Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ca khúc nhạc Việt từ 6 năm trước gây sốt TikTok, dàn trai xinh gái đẹp "đu trend"

Thiện Dư

HHTO - Ca khúc Ai Đưa Em Về của TIA bất ngờ "tạo trend" toàn cầu dù đã ra mắt được 6 năm.

Trong thời gian gần đây, ca khúc Ai Đưa Em Về của nữ ca sĩ TIA bất ngờ bùng nổ trở lại, tạo nên cơn sốt lớn trên mạng xã hội TikTok toàn cầu dù đã ra mắt từ năm 2019. Giai điệu Ballad nhẹ nhàng, sâu lắng dần dần "gây nghiện" đối với giới trẻ nước ngoài, tạo nên trào lưu có tên gọi "low cortisol" độc lạ và gây tò mò.

MV Ai Đưa Em Về của TIA.

Trên mạng xã hội TikTok, trào lưu "low cortisol" lan tỏa mạnh mẽ với hàng loạt video sử dụng nhạc Ai Đưa Em Về, đặc biệt là đoạn "Take me back back home, đường về cũng chẳng có xa...".

Nhiều bạn trẻ quốc tế quay video nhảy chậm rãi một mình hoặc cùng nhau, từ đó tạo nên cơn sốt cover rộng khắp. Hiện tại, nhạc Ai Đưa Em Về đã có gần 66 nghìn lượt dùng video trên TikTok, cho thấy mức độ lan tỏa của ca khúc nhạc Việt 7 năm tuổi này.

photo-6116004082452467683-y.jpg
Ai Đưa Em Về có gần 66 nghìn video hưởng ứng, dùng làm nhạc nền.
TIA "đu trend" theo giới trẻ toàn cầu. Nguồn: TIA

"Low cortisol" là cụm từ được dùng để chỉ mức độ hóc-môn cortisol trong cơ thể ở mức thấp, mang lại cảm giác thư thái, bình yên, giảm lo âu. Khi nghe những bài nhạc du dương như Ai Đưa Em Về, người nghe có thể giải tỏa căng thẳng, giúp trạng thái tinh thần thư giãn hơn. Trái ngược với "low cortisol" là "high cortisol" (mức cortisol cao) gây mệt mỏi, căng thẳng, cáu gắt. Tuy vậy, cụm từ này cũng bắt đầu trở thành trào lưu với một phiên bản cover Ai Đưa Em Về nhưng trên nền nhạc remix sôi động, nhịp nhanh dành cho những ai thích năng lượng bùng nổ.

a.jpg
b.jpg
Giới trẻ quốc tế "đu trend" Ai Đưa Em Về.

Chính sức hút của trào lưu cũng khiến TIA vô cùng bất ngờ. Cô nàng đã đăng tải video bày tỏ sự bất ngờ của mình, nhận được sự chú ý của fan quốc tế. Còn trên YouTube, nữ ca sĩ đã tranh thủ gắn cụm từ "low cortisol" vào nhan đề ca khúc Ai Đưa Em Về để khán giả nước ngoài dễ tìm kiếm hơn.

c.png
TIA thêm cụm "low cortisol" vào trong tên bài hát.

Ai Đưa Em Về là sự kết hợp của TIA và Lê Thiện Hiếu, cho đến nay đã vượt 48 triệu lượt xem trên kênh YouTube chính thức. Trước khi trào lưu "low cortisol" trở nên rầm rộ thì bài hát đã gây chú ý bởi đoạn lời "qua ba ngã năm, năm ngã ba là nhà" từng được cư dân mạng mang ra đùa cho những buổi hẹn hò cặp đôi.

626803187-1549827376122706-5377004852731981286-n.jpg
Thiện Dư
