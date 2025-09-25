Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng hầu tòa

TPO - Bà Lê Thúy Hằng hầu tòa với cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng; đã chỉ đạo sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định gây thiệt hại hơn 74 tỷ đồng đồng, qua đó, hưởng lợi trái phép hơn 64 tỷ đồng.

Sáng nay (25/9), TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – Công ty SJC) cùng 4 đồng phạm về tội “Tham ô tài sản” và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

lth.jpg
Bà Lê Thúy Hằng thời điểm chưa bị bắt tạm giam.

Chung vụ án, 11 bị cáo khác bị xét xử tội “Tham ô tài sản” hoặc “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Để chuẩn bị cho phiên xử, HĐXX đã triệu tập Công ty SJC tham gia phiên tòa vừa là bị hại vụ án và cũng là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan; triệu tập Ngân hàng Nhà nước và 115 cá nhân khác tham gia phiên tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Tại phiên tòa hôm nay, bà Lê Thúy Hằng (bị bắt tạm giam từ ngày 21/9/2024 đến nay) sẽ đối diện với cáo buộc, trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2024, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, bàn bạc, trao đổi thống nhất và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại Xưởng vàng Tân Thuận, trụ sở chính Công ty SJC tại TPHCM, SJC Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh miền Trung, thực hiện các hành vi trái quy định của NHNN, NHNN Chi nhánh TPHCM và Công ty SJC chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng.

Ở hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bà Hằng bị cáo buộc đã chỉ đạo sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC, trái quy định tại Điều 3 và Điều 7 Quyết định số 1623 của NHNN, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 74 tỷ đồng đồng; qua đó, hưởng lợi trái phép hơn 64 tỷ đồng.

