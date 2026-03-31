Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt 8 đối tượng trong vụ hỗn chiến giữa điểm du lịch Tà Xùa

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng để xử lý theo quy định pháp luật. Đây là nhóm đối tượng sử dụng hung khí hỗn chiến trên tuyến đường liên xã, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại xã Tà Xùa trong dịp cao điểm du lịch.

Ngày 31/3, Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng gồm: Mùa A Chơ, Mùa A Thào, Mùa A Chua, Mùa A Tủa, Mùa A Sang, Mùa A Ga, Mùa A Cam, Mùa A Nhè (cùng trú tại bản Tà Xùa, xã Tà Xùa) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng bị bắt trong vụ hỗn chiến giữa điểm du lịch Tà Xùa

Trước đó, ngày 31/12/2025, Công an xã Tà Xùa tiếp nhận tố giác của anh Mùa A Say (SN 1993, trú tại bản Tà Xùa) về vụ xô xát với gia đình ông Mùa A Chơ do tranh chấp đất đai.

Từ lời qua tiếng lại, chị Sồng Thị Sua (vợ anh Say) bị một số đối tượng gây thương tích. Không dừng lại, hai bên tiếp tục gọi thêm người thân đến hiện trường, dẫn đến việc tụ tập đông người và bùng phát xô xát quy mô lớn trên tuyến đường liên xã Tà Xùa – Háng Đồng.

Trong quá trình ẩu đả, các đối tượng sử dụng gậy gỗ, tre làm hung khí, khiến nhiều người bị thương. Mặc dù lực lượng Công an xã Tà Xùa đã có mặt để can thiệp, nhưng các đối tượng vẫn không chấp hành, tiếp tục chửi bới, thách thức, gây mất an ninh trật tự trong nhiều giờ.

Đến chiều 1/1/2026, sau khi huy động thêm lực lượng chức năng phối hợp, vụ việc mới được xử lý.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra tại khu vực đông dân cư, đây là thời gian cao điểm kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tà Xùa đón hơn 2.400 lượt khách lưu trú. Sự việc không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch địa phương, tạo tâm lý hoang mang cho người dân và du khách.

Việc khởi tố, bắt tạm giam các bị can được đánh giá là cần thiết của Công an tỉnh Sơn La trong đấu tranh, trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý.

#Tà Xùa #bắt giữ #hỗn chiến #du lịch #an ninh trật tự #khởi tố #bắt giam

