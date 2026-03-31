Bắt 8 đối tượng trong vụ hỗn chiến giữa điểm du lịch Tà Xùa

TPO - Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng để xử lý theo quy định pháp luật. Đây là nhóm đối tượng sử dụng hung khí hỗn chiến trên tuyến đường liên xã, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại xã Tà Xùa trong dịp cao điểm du lịch.

Ngày 31/3, Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng gồm: Mùa A Chơ, Mùa A Thào, Mùa A Chua, Mùa A Tủa, Mùa A Sang, Mùa A Ga, Mùa A Cam, Mùa A Nhè (cùng trú tại bản Tà Xùa, xã Tà Xùa) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng bị bắt trong vụ hỗn chiến giữa điểm du lịch Tà Xùa

Trước đó, ngày 31/12/2025, Công an xã Tà Xùa tiếp nhận tố giác của anh Mùa A Say (SN 1993, trú tại bản Tà Xùa) về vụ xô xát với gia đình ông Mùa A Chơ do tranh chấp đất đai.

Từ lời qua tiếng lại, chị Sồng Thị Sua (vợ anh Say) bị một số đối tượng gây thương tích. Không dừng lại, hai bên tiếp tục gọi thêm người thân đến hiện trường, dẫn đến việc tụ tập đông người và bùng phát xô xát quy mô lớn trên tuyến đường liên xã Tà Xùa – Háng Đồng.

Trong quá trình ẩu đả, các đối tượng sử dụng gậy gỗ, tre làm hung khí, khiến nhiều người bị thương. Mặc dù lực lượng Công an xã Tà Xùa đã có mặt để can thiệp, nhưng các đối tượng vẫn không chấp hành, tiếp tục chửi bới, thách thức, gây mất an ninh trật tự trong nhiều giờ.

Đến chiều 1/1/2026, sau khi huy động thêm lực lượng chức năng phối hợp, vụ việc mới được xử lý.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra tại khu vực đông dân cư, đây là thời gian cao điểm kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tà Xùa đón hơn 2.400 lượt khách lưu trú. Sự việc không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch địa phương, tạo tâm lý hoang mang cho người dân và du khách.

Việc khởi tố, bắt tạm giam các bị can được đánh giá là cần thiết của Công an tỉnh Sơn La trong đấu tranh, trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý.