Pháp luật

Triệt xóa sới bạc núp bóng ‘câu cá trao thưởng’, tạm giữ 40 đối tượng

Huỳnh Thủy
TPO - Lợi dụng chiêu trò tổ chức giải câu cá có thưởng để che giấu hoạt động cờ bạc, một nhóm đối tượng tại Đắk Lắk đã lôi kéo hàng chục người tham gia, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 31/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn núp bóng hình thức câu cá trao thưởng bằng tiền tại xã Ea Knuếc.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện hồ câu Lĩnh Đinh quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội về việc tổ chức giải câu cá khai trương vào ngày 28/3 nhằm thu hút người chơi.

Khoảng 16h30 cùng ngày, một tổ công tác bất ngờ đột kích, bắt quả tang hơn 45 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức câu cá đổi thưởng. Các đối tượng đến từ nhiều tỉnh như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Gia Lai và Thanh Hóa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 120 triệu đồng, 34 cần câu, 10 ô tô, 30 xe máy, hơn 40 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan công an xác định Đinh Bộ Lĩnh (31 tuổi, trú xã Ea Knuếc) là người cầm đầu, cùng với Cao Xuân Hùng (30 tuổi) và Đinh Minh Sơn (27 tuổi) giúp sức tổ chức sới bạc.

tienphong-433.jpg
Các đối tượng liên quan đến hoạt động cờ bạc trá hình dưới hình thức câu cá trao thưởng.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 2/2026, Lĩnh thuê lại hồ câu của người dân để tổ chức các hoạt động câu cá trao thưởng bằng tiền. Đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng bá, công bố thời gian, địa điểm, cơ cấu giải thưởng và mức phí tham gia nhằm lôi kéo người chơi.

Mỗi người tham gia phải nộp 2,5 triệu đồng. Riêng trong ngày khai trương 28/3, nhóm này đã thu hơn 107 triệu đồng. Sau khi thu tiền, Lĩnh dùng khoảng 80–85% để chi trả giải thưởng và chi phí tổ chức, số còn lại thu lợi bất chính.

Đáng chú ý, dù công bố giải thưởng là các cần câu trị giá từ 2 đến 30 triệu đồng, nhưng thực tế đều được quy đổi và chi trả bằng tiền mặt.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự 40 đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các cá nhân liên quan.

Xem thêm

Cùng chuyên mục