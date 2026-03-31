Tạm giữ nghi phạm sát hại cụ bà 87 tuổi ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa tạm giữ Lê Văn Tuấn (SN 1994) để điều tra, làm rõ hành vi sát hại bà cụ 87 tuổi (ở xã Hà Đông) rồi phi tang.

Sáng 31/3, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tạm giữ Lê Văn Tuấn (SN 1994, trú xã Hà Đông) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”, xảy ra hai ngày trước.

Theo điều tra ban đầu, chiều muộn 29/3, Tuấn đi qua vườn nhà bà L.T.T (SN 1939, ở thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông). Do nghĩ là đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản nên bà L.T.T đã hô hoán thì bị Tuấn dùng gạch tấn công khiến bà cụ tử vong. Sau đó, đối tượng vùi lấp thi thể nạn nhân ngay trong vườn rồi rời đi.

Đêm cùng ngày, người thân tìm kiếm không thấy nên đã trình báo cơ quan chức năng về việc bà L.T.T mất tích.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Hà Đông vào cuộc điều tra, xác minh, phát hiện nhiều dấu hiệu vụ án giết người.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #án mạng #giết người #an ninh trật tự

