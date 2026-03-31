Vụ hành hung cậu ruột bị tai biến: Người cháu được đưa đi điều trị tâm thần

TPO - Liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam thanh niên đánh người đàn ông bị tai biến tại nhà riêng, Công an phường Khánh Hội, TPHCM đã thông tin ban đầu về vụ việc.

Theo cơ quan công an, khoảng 22 giờ ngày 28/3, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện video clip phản ánh vụ việc có dấu hiệu liên quan an ninh trật tự xảy ra tại một căn nhà trên đường Đoàn Văn Bơ thuộc khu phố 5.

Hình ảnh anh H. nhiều lần đánh cậu mình là ông H. được camera ghi lại.

Nội dung clip cho thấy anh T.A.H. (SN 1991) có hành vi dùng tay tát ông T.N.H. (SN 1966, là cậu ruột, cùng cư trú tại địa chỉ trên). Nạn nhân bị tai biến, nằm một chỗ, không có khả năng tự vệ.

Ngay sau đó, Công an phường đã mời những người liên quan lên làm việc để xác minh. Do ông H. không thể di chuyển, vợ và mẹ của ông đã đến trụ sở công an trình bày vụ việc.

Theo lời người nhà, hành vi của anh H. không gây thương tích nghiêm trọng. Đoạn clip được trích xuất từ camera trong nhà và ban đầu chỉ gửi cho người quen xem nhưng sau đó bị đăng tải lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý.

Công an phường cũng đã làm việc với người đăng tải clip. Người này cho biết đăng video nhằm để cộng đồng mạng bình luận, đánh giá hành vi. Sau khi được giải thích, người này đã nhận thức việc làm là không phù hợp và chủ động gỡ bỏ video.

Qua xác minh, cơ quan chức năng nhận định anh H. có dấu hiệu liên quan đến bệnh lý thần kinh. Gia đình đã đề nghị đưa người này đi khám và điều trị.

Do vụ việc chưa ghi nhận thương tích nghiêm trọng, đồng thời phía gia đình không yêu cầu xử lý theo quy định pháp luật, Công an phường Khánh Hội đã hướng dẫn, hỗ trợ đưa anh H. đến bệnh viện tâm thần để điều trị.

Hiện vụ việc đã được xử lý bước đầu theo hướng hỗ trợ y tế, đồng thời tiếp tục theo dõi, đảm bảo an toàn cho người bệnh trong gia đình.