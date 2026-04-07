'Hành trình từ trái tim' – Đánh thức khát vọng cho người trẻ Tây Bắc

Tiếng vỗ tay dội lên từng đợt, lan khắp hội trường Trường Đại học Tây Bắc. Giữa không khí sôi động ấy, những cuốn sách được trao đi, những câu chuyện khởi nghiệp – kiến quốc được kể lại, và những ước mơ âm thầm được đánh thức. “Hành trình Từ Trái Tim” đã dến và đang len sâu vào suy nghĩ, chạm tới khát vọng của người trẻ nơi vùng cao Sơn La.

Tiếp lửa từ giảng đường vùng cao

Ngày 6/4, “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” tiếp tục hành trình tại Sơn La, với hai điểm đến: Trường Đại học Tây Bắc và Đồn Biên phòng Mường Lèo. Ngay từ đầu giờ, hội trường Trường Đại học Tây Bắc đã kín chỗ. Không khí bùng lên khi hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, hoa hậu Đoàn Thu Thủy, diễn viên Minh Trang và ca sĩ Hoàng Yến Chibi xuất hiện.

Đông đảo các bạn sinh viên trường Đại học Tây Bắc hào hứng tham gia chương trình Hành trình Từ Trái tim

Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay nối nhau không dứt, tạo nên một không gian vừa náo nhiệt, vừa gần gũi. Những câu chuyện về hành trình vượt khó, lựa chọn và nỗ lực để thành công trong sự nghiệp được chia sẻ trực diện, chân thật, kéo gần khoảng cách giữa những người trên sân khấu và sinh viên bên dưới. Không còn khoảng cách xa xôi, chỉ còn những chia sẻ gần gũi, truyền cảm hứng.

Nổi bật là tinh thần “dám”, dám thử, dám sai, dám khác biệt, được Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhấn mạnh như một điều kiện tiên quyết để tạo nên giá trị. Trước những thất bai, khó khăn, khủng hoảng, và cả hoài nghi chính mình, Quỳnh Hoa chọn đối diện, giữ vững niềm tin và kiên trì đi tiếp. Thông điệp của hoa hậu Quỳnh Hoa được gửi gắm rõ ràng: Dám theo đuổi đam mê, không bỏ cuộc trước thất bại và tin rằng tri thức chính là nền tảng vững chắc để chạm tới thành công.

Các khách mời chia sẻ về hành trình lập chí, lập thân theo đuổi khát vọng để thành công

Ở một góc nhìn khác, diễn viên Minh Trang một lần nữa nhấn mạnh thông điệp “biết ơn” như một nền tảng của sự trưởng thành, biết ơn chính mình, biết ơn cả những khó khăn, bởi đó là hành trình giúp mỗi người nhận ra giới hạn và không ngừng hoàn thiện.

Điểm nhấn của chương trình là những cuốn sách thuộc “Tủ sách nền tảng đổi đời” được trao tặng cho sinh viên và Trung tâm Thông tin – Thư viện của nhà trường. Từng thùng sách được mở ra, từng cuốn được chuyền tay, mang theo không chỉ tri thức mà còn cả kỳ vọng. Cùng với đó là các suất học bổng dành cho sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội.

Các khách mời ký tặng những cuốn sách nền tảng đổi đời cho sinh viên, lan tỏa tinh thần lập thân, lập nghiệp, kiến quốc

Hành trình Từ Trái Tim đã kéo dài suốt 14 năm, với mục tiêu lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng lớn và xây dựng chí hướng cho thanh niên Việt Nam. Năm 2026, hành trình dự kiến đi qua 19 tỉnh, thành phố, với gần 5.000 km, tiếp tục hướng tới vùng sâu, vùng xa và huyện đảo Trường Sa.

Trong hội trường, không khí lắng lại khi phần chia sẻ “Mật mã thành công” bắt đầu. Không còn tiếng ồn ào, chỉ còn những lời chia sẻ rõ ràng và tiếng bút ghi chép. Những câu chuyện khởi nghiệp, những trải nghiệm vượt khó được kể lại một cách giản dị nhưng trực diện. Nhiều sinh viên chăm chú lắng nghe, như tìm thấy hình ảnh của chính mình trong đó.

Các câu chuyện truyền cảm hứng về Mật mã thành công thu hút các bạn trẻ theo dõi tại chương trình Hành trình Từ Trái Tim.

Phần giao lưu sau đó khiến không khí nóng trở lại. Những câu hỏi xoay quanh lựa chọn nghề nghiệp, nỗi sợ thất bại, cách vượt qua khó khăn được đặt ra. Các khách mời chia sẻ thẳng thắn, không né tránh, tạo nên một cuộc đối thoại thực sự.

Định hình khát vọng tuổi trẻ

Khi chương trình Hành trình Từ Trái Tim tại Trường Đại học Tây Bắc khép lại, hội trường dần lắng xuống. Nhưng bên ngoài, nhiều nhóm sinh viên vẫn nán lại, trò chuyện, lật giở từng trang sách mới nhận. Không còn tiếng reo hò, chỉ còn những cuộc trao đổi nhỏ, nhưng rõ ràng hành trình đã để lại dấu ấn.

Các bạn trẻ sinh viên hào hứng chia sẻ về những cuốn sách quý.

Cà Thị Hường, sinh viên năm 2 ngành Sư phạm Tiểu học chia sẻ: “Rất lâu rồi mới có một chương trình như thế này đến với trường, em rất háo hức. Những cuốn sách Hành trình trao tặng sẽ giúp em có thêm kiến thức bổ ích với ngành học và thêm động lực để đóng góp xây dựng quê hương.” Giàng Thị Hoa, sinh viên năm 4 ngành Kinh tế, chia sẻ những câu chuyện tại chương trình giúp em thêm vững tin. “Em sẽ bước tiếp con đường phía trước”, Hoa nói.

Trong khi đó, Hoàng Bảo Long, sinh viên năm 3 ngành Công nghệ thông tin, đã hình thành một dự định cụ thể, khởi nghiệp du lịch cộng đồng tại quê hương. Dù còn lo lắng vì lĩnh vực này đã có nhiều người tham gia, nhưng Long vững tin hơn với con đường đã chọn sau cuộc giao lưu này. Long cũng cho biết sẽ đọc kỹ các cuốn sách về khởi nghiệp trong “Tủ sách nền tảng đổi đời” để tích lũy kinh nghiệm, học cách vượt qua khó khăn và không bỏ cuộc.

Mỗi trang sách trở thành sức mạnh giúp thế hệ thanh niên thay đổi chính mình và góp phần xây dựng quê hương.

“Đất nước đang cần những người trẻ dám lập chí vĩ đại, hãy dấn thân từ những nơi khó khăn nhất để kiến tạo giá trị cho dân tộc”, TS Nguyễn Văn Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc nhấn mạnh trong phát biểu chào mừng Hành trình Từ Trái Tim lần thứ 2 đến với trường. Theo ông, trong bối cảnh Tây Bắc còn nhiều khó khăn nhưng giàu tiềm năng, mỗi sinh viên cần trở thành một nhân tố tạo ra sự thay đổi. Những cuốn sách của Tủ sách nền tảng đổi đời không chỉ là tri thức, mà còn là “hạt giống trí tuệ” giúp hình thành bản lĩnh. Đặc biệt với sinh viên vùng cao Tây Bắc, đây được xem là hành trang quan trọng trên hành trình lập thân, lập nghiệp, góp phần hình thành “hệ sinh thái khởi nghiệp đầy cảm hứng", giúp người trẻ phát triển bản thân và ý thức rõ hơn sứ mệnh đóng góp, dựng xây đất nước vững mạnh và bền vững. Thông điệp cốt lõi được thầy Định nhấn mạnh: Vững ý chí – Sáng tư duy – Trọn khát vọng.

Hun đúc ý chí người lính

Rời giảng đường, đoàn tiếp tục vượt gần 200 km đường đèo để đến Đồn Biên phòng Mường Lèo. Những cung đường quanh co, núi nối núi, sương phủ bảng lảng.

Đoàn xe Hành trình Từ Trái Tim vượt địa hình hiểm trở đến với các chiến sĩ Đồn biên phòng Mường Lèo

Tại điểm dừng chân này, không khí đón tiếp ấm áp với những cái bắt tay chặt và nụ cười chân tình của cán bộ, chiến sĩ. Những cuốn sách tiếp tục được trao đi, cùng các phần quà phục vụ đời sống tinh thần. Đồn Biên phòng Mường Lèo hiện quản lý hơn 45 km đường biên giới, địa bàn gồm 13 bản với khoảng 780 hộ dân, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 41%. Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Lèo đang thực hiện nhiều biên pháp hỗ trơ vật chất cũng như tinh thần giúp người dân phát triển.

Những món quà thiết thực và ý nghĩa được Hành trình Từ Trái Tim trao tặng đến các cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Lèo.

Thượng tá Hoàng Văn Giáp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lèo cho biết việc đọc sách là hoạt động thường xuyên tại đơn vị. Những cuốn sách được trao tặng tặng sẽ trở thành tài liệu để cán bộ, chiến sĩ học tập và tuyên truyền cho người dân. “Các cuốn sách trong “Tủ sách nền tảng đổi đời” đặc biệt có ích đối với các chiến sĩ sắp rời quân ngũ. Những kiến thức về khởi nghiệp, phát triển kinh tế giúp các chiến sĩ khi trở về địa phương xây dựng các mô hình kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và đóng góp vào sự phát triển của địa phương”, Thượng tá Hoàng Văn Giáp cho biết.

Cán bộ, chiến sĩ trận trọng những cuốn sách quý được chương trình “Hành trình trái tim” trao tặng

Hạ sĩ Giàng Láo Tư cho biết, anh đã tìm hiểu về hành trình khởi nghiệp của Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend ông Đặng Lê Nguyên Vũ và luôn dành sự khâm phục. Khi đoàn Hành trình Từ Trái Tin đến thăm đơn vị, anh đã hồi hộp chờ đợi từ sáng sớm. Quê ở Yên Châu (Sơn La), nơi đang chuyển đổi từ cây ngô sang cây cà phê, hạ sĩ Tư mong muốn được tiếp cận những cuốn sách mà Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã tâm huyết tuyển chọn cho thanh niên để học hỏi kinh nghiệm, tích lũy kiến thức sau này có thể trở về cùng gia đình phát triển trồng và sản xuất cà phê, đem lại cuộc sống ấm no cho gia đình và quê hương.