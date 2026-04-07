Toàn cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện Lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

TPO - Sáng nay 7/4, Quốc hội tiến hành các thủ tục để bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Chủ tịch nước đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bước sang ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI - ngày 7/4, buổi sáng, Quốc hội họp riêng, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban; tiến hành các thủ tục để bầu Chủ tịch nước.

Từ 9h00, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường để thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.