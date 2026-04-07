Nhân viên gác chắn kể lại khoảnh khắc bị hành hung khi ngăn người cố tình vượt đường tàu

TPO - Khi người dân can ngăn, đối tượng mới dừng tay lại. Hai nhân viên đưa nhau vào nhà gác, chưa kịp hoàn hồn thì tầm 5 phút sau đối tượng lại xuất hiện, xô ngã chị T. và tiếp tục chửi rủa. Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận.

Chia sẻ với Tiền Phong trưa 7/4, chị D.Th. – một trong hai nữ nhân viên gác chắn tại Đà Nẵng bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ vẫn chưa hết hoảng loạn.

Chị Th. kể hơn 20h tối 6/4, chị cùng chị M.T. làm nhiệm vụ đóng chắn để chuẩn bị đón tàu tại đường ngang Thanh Khê (phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

Hai nhân viên gác tàu nhập viện sau khi bị hành hung trong lúc làm nhiệm vụ.

Lúc này chắn đã đóng, các phương tiện đường bộ đã dừng lại thì có một phụ nữ đi xe máy ngược chiều (hướng từ biển vào) tới gần gác. Người này thản nhiên bưng những cục đá đặt cạnh rào chắn để dắt xe qua. Phát hiện sự việc, chị M.T. ở gần đó đã nhắc nhở nhưng người này vẫn bất chấp. Sau khi dẹp hết đá sang một bên, người này dắt xe vào bên trong phạm vi đường ngang dù tàu đang chạy qua.

“Người này liên tục tranh cãi với chị T., lúc đó tôi đứng phía bên kia đường, khi tàu qua, mở rào chắn xong thì tôi chạy đến. Chúng tôi nói sai đúng gì đều có camera ghi lại, nhưng chị ấy vẫn tiếp tục chửi mắng rồi lấy tay xô mạnh vào đầu chị T, đánh chị ấy”, chị Th. bức xúc.

Ngay lúc đó, con gái của người này cũng lao tới tranh cãi và liên tục ra tay. Cả hai mẹ con dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu, người, kéo tóc, lôi hai nhân viên gác chắn ra giữa đường đông đúc hành hung.

Hai đối tượng chửi đánh nhân viên gác chắn.

Chị Th. kể thêm, đến khi người dân gần đó ra can ngăn, hai mẹ con mới dừng tay lại. Hai chị đưa nhau vào nhà gác, chưa kịp hoàn hồn thì tầm 5 phút sau người phụ nữ ấy lại xuất hiện, xô ngã chị T. và tiếp tục chửi rủa. Không chỉ hai chị mà những người chứng kiến vụ việc cũng rất phẫn nộ.

Đến trưa nay (7/4), hai nữ nhân viên gác tàu vẫn nằm trong bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Chị Th. nói hai chị không bị thương tích nặng, nhưng vẫn đau đầu, ê ẩm vì đối tượng liên tục dùng mũ bảo hiểm đánh vào người. “Chúng tôi thật sự hoảng loạn, đi làm bao nhiêu năm nay không ngờ lại rơi vào tình cảnh bị người ta hành hung như thế”, chị Th. lo lắng.

Theo chị Th., người phụ nữ hành hung hai chị nhà ở gần gác chắn, trước đây đã nhiều lần mang bàn ghế, đồ đạc ra để ngay sát cửa nhà chắn. Có lần thợ đến sửa nhà chắn cũng bị người này cản trở. Đặc biệt còn đe dọa các nhân viên gác chắn và đã bị các nhân viên trình báo lực lượng chức năng.

Hiện Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã báo cáo vụ việc lên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công an thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị chức năng.

