Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 7/4, với toàn bộ 495/495 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ngay sau khi được bầu, tân Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sinh ngày 11/12/1970, quê quán xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Chính sách công; Đại học chuyên ngành Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp.

Ông Lê Minh Hưng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 5/2024), XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI. Ông Lê Minh Hưng giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ tháng 5/2024.

tp-c_74hung-8682.jpg
Tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: Như Ý

Quá trình công tác, ông Lê Minh Hưng nhiều năm làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông từng là chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Lê Minh Hưng cũng kinh qua các chức Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 10/2011, ông giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đến tháng 11/2014, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 4/2016, ông Lê Minh Hưng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 10/2020, ông Lê Minh Hưng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và đến năm 2024, ông làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Vào tháng 3/2026, ông Lê Minh Hưng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 7/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý
#Thủ tướng Chính phủ #Quốc hội #Ngân hàng Nhà nước #Ông Lê Minh Hưng #Ủy viên Bộ Chính trị #Ông Lê Minh Hưng #Trưởng Ban Tổ chức Trung ương #Quốc hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục