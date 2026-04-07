Toàn cảnh Lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức của tân Thủ tướng Lê Minh Hưng

TPO - Ngay sau khi được Quốc hội bầu, tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Chiều 7/4, Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức, chiều 7/4.



Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ.

Các đại biểu Quốc hội đứng dậy chứng kiến Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng tân Thủ tướng Chính phủ.

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu nhậm chức.

Sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phát biểu nhậm chức. Tân Thủ tướng xin hứa sẽ cùng tập thể Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đoàn kết một lòng, quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.