Tin mới về tình hình sức khỏe các nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng

TPO - Sau khi được cứu chữa ban đầu thành công, 2 bệnh nhân nguy kịch trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng đã được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe của cả 2 bệnh nhân đang tiến triển tốt.

Ngày 7/4, bác sĩ Lưu Huỳnh Phúc - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng), cho biết: Đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện vẫn đang tập trung cứu chữa cho các nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực xảy ra tại thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng vào chiều 6/4.

Hiện 9 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Theo bác sĩ Lưu Huỳnh Phúc, trong số 11 người bị thương trong vụ tai nạn có 2 bệnh nhân nguy kịch, chấn thương rất nặng là anh Nguyễn Trọng Hòa (SN 2007) và Đỗ Văn Anh (SN 1996, cùng trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng). Cụ thể, một người bị gãy cánh tay, người còn lại vừa gãy cánh tay, vừa gãy 2 xương cẳng chân, dập phổi, chấn thương gan và mất máu nhiều.

"Ngay trong đêm 6/4, bệnh viện đã hội chẩn và chuyển 2 nạn nhân này vào Bệnh viện Chợ Rẫy ở TPHCM sau khi cứu chữa ban đầu thành công. Sáng nay, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức khỏe của 2 nạn nhân này đang tiến triển tốt. Đây là điều rất đáng mừng", bác sĩ Lưu Huỳnh Phúc chia sẻ.

Xe khách gãy nát, biến dạng hoàn toàn sau tai nạn.

Như Tiền Phong đưa tin khoảng 15h30 ngày 6/4, xe khách biển số 86H-045.XX do tài xế Trần Thanh Sơn (SN 1988, trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) chạy hướng từ phường Phan Thiết đi xã Tuy Phong. Khi đến Km16+300 đường ĐT715 (thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng) thì gặp sự cố, rồi lao xuống vực ven đường và lật. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong cùng nhiều người bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Hòa Thắng đã phối hợp lực lượng chức năng triển khai cứu nạn, cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, điều tiết giao thông và tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Tài xế Trần Thanh Sơn được đưa về trụ sở Công an xã Hòa Thắng để làm việc, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy. Kết quả ban đầu cho thấy tài xế không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma túy.