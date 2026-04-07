Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động cán bộ chủ chốt

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định tiếp nhận, điều động bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, để giới thiệu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; điều động ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Hội Chữ thập đỏ TPHCM, để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM.

Chiều 7/4, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc tiếp nhận, điều động bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM khóa XV đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, để giới thiệu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng trao quyết định điều động ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Hội Chữ thập đỏ TPHCM, để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc (thứ 3 từ trái qua) trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân và ông Nguyễn Minh Nhựt. Ảnh: Việt Dũng

Chúc mừng hai cán bộ được tin tưởng giao trọng trách mới, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá đây là các cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở và kinh qua nhiều cơ quan, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Đặc biệt, cả hai đều có kinh nghiệm tại các cơ quan dân cử (Quốc hội và HĐND thành phố).

Ông Lộc đề nghị bà Xuân và ông Nhựt nhận thức sâu sắc về bối cảnh hiện nay: Thành phố đang đòi hỏi sự bứt phá, tăng tốc phát triển dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kết cấu hạ tầng.