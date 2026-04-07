Thường trực HĐND thành phố Hà Nội công bố nghị quyết về công tác cán bộ

TPO - Ngày 7/4, Thường trực HĐND TP. Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các Nghị quyết về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, ông Duy Hoàng Dương, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố đã công bố các nghị quyết về công tác cán bộ.

Cụ thể, Thường trực HĐND thành phố ban hành Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đối với ông Trần Thanh Hà để nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Đinh Quốc Hùng (sinh năm 1973), Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển ngày 7/4

Thường trực HĐND cũng tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, giữ chức Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của HĐND thành phố; Phê chuẩn, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sáng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố.

Hội nghị cũng công bố các nghị quyết về tiếp nhận cán bộ, công chức giữ chức vụ Phó Trưởng các Ban HĐND thành phố; thành viên Tổ chuyên gia tư vấn của Thường trực HĐND thành phố...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương chúc mừng các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới. Ông Trần Thế Cương đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố; đồng thời tăng cường giám sát, bảo đảm các nghị quyết được triển khai hiệu quả, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.