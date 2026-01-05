Hà Nội có 2 tân Trưởng ban của HĐND thành phố

TPO - Bà Bạch Liên Hương, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội được bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa - xã hội của HĐND thành phố. Ông Trần Hợp Dũng được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp thứ 30 được tổ chức chiều 5/1, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết cho thôi giữ chức vụ trưởng ban của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, UBND thành phố đã có Tờ trình gửi HĐND thành phố xem xét, cho thôi giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 30 chiều ngày 5/1/2026

UBND thành phố trình HĐND thành phố cho thôi giữ chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi xem xét, HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cho thôi chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội và Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Thanh Bình và ông Đàm Văn Huân.

Các đại biểu tán thành nghị quyết miễn nhiệm Trưởng các ban HĐND thành phố

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, HĐND thành phố đã có Tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu chức vụ Trưởng ban HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 100% số phiếu tán thành, HĐND thành phố đã bầu bà Bạch Liên Hương, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành quyết định, phân công, giới thiệu bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ứng cử để bầu giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026- 2031. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng ra quyết định điều động bà Bạch Liên Hương đến nhận công tác tại HĐND thành phố Hà Nội.

HĐND thành phố cũng bầu ông Trần Hợp Dũng, Phó Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố giữ chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.