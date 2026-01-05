Hà Nội có 2 tân Trưởng ban của HĐND thành phố

Tại kỳ họp thứ 30 được tổ chức chiều 5/1, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết cho thôi giữ chức vụ trưởng ban của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo đó, UBND thành phố đã có Tờ trình gửi HĐND thành phố xem xét, cho thôi giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức nhiệm kỳ 2021-2026.
UBND thành phố trình HĐND thành phố cho thôi giữ chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.
Sau khi xem xét, HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cho thôi chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội và Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Thanh Bình và ông Đàm Văn Huân.
Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trước đó, HĐND thành phố đã có Tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu chức vụ Trưởng ban HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Với 100% số phiếu tán thành, HĐND thành phố đã bầu bà Bạch Liên Hương, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành quyết định, phân công, giới thiệu bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ứng cử để bầu giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026- 2031. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng ra quyết định điều động bà Bạch Liên Hương đến nhận công tác tại HĐND thành phố Hà Nội.
HĐND thành phố cũng bầu ông Trần Hợp Dũng, Phó Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố giữ chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, thành phố liên tục quan tâm đào tạo các lớp cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ. Theo bà Hà, việc đưa cán bộ từ các cơ quan tham mưu về trực tiếp chỉ đạo tại các địa phương và ngược lại sẽ hình thành một vòng tuần hoàn đào tạo cán bộ bài bản; đảm bảo đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đồng thời cũng là đào tạo nguồn cán bộ lâu dài cho thành phố.
Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ kiện toàn các vị trí lãnh đạo Thường trực HĐND và ủy viên UBND. Điều này nhằm đảm bảo tính liên tục, thông suốt cho bộ máy, đồng thời là minh chứng cho kết quả của một quá trình rèn luyện, phấn đấu và ghi nhận những cố gắng của cán bộ.
Theo bà Hà, những nhân sự được giới thiệu là những người đã được đào tạo, rèn luyện qua nhiều lĩnh vực, được quy hoạch và có đủ tố chất để đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố trong giai đoạn phát triển mới.
Trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ, Thường trực HĐND thành phố đã nghiêm túc, dân chủ, công khai và bám sát các chỉ đạo của Thành ủy, tiến hành đầy đủ các bước theo quy trình, quy định.