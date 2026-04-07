Đà Nẵng xây dựng cơ chế đặc thù cho các dự án khu đô thị lấn biển

TPO - Chiều 7/4, tại buổi họp báo của UBND TP. Đà Nẵng, ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng đã trả lời một số vấn đề nổi bật được các phóng viên quan tâm đặt câu hỏi.

Thu hồi dự án nhà hàng, bến du thuyền bỏ hoang phục vụ công cộng

Liên quan đến dự án nhà hàng, bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn, ông Hà cho biết: Đây là dự án được dư luận quan tâm, ảnh hưởng cảnh quan, không gian công cộng phía tây sông Hàn. Ban Thường vụ Thành ủy đã có Thông báo số 331 giao Ban cán sự đảng UBND TP làm việc với chủ đầu tư vận động thu hồi dự án. Trên cơ sở đó, nghiên cứu một trong các phương án: chuyển đổi công năng đối với dự án nhà hàng và bến du thuyền theo hướng gắn kết với hoạt động của thành Điện Hải và khai thác mục đích công cộng hoặc bố trí là trung tâm thông tin du lịch; hoặc phá dỡ để tạo không gian thông thoáng về phía tây Sông Hàn.

Dự án nhà hàng, bến du thuyền ven sông Hàn đang bị bỏ hoang. Ảnh: Nguyễn Thành.

Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức hội thảo và báo cáo UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và thống nhất chủ trương chuyển đổi công năng công trình Nhà hàng và bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn sang mục đích phục vụ công cộng. Để triển khai dự án, thành phố đã tổ chức cuộc thi tuyển phương án quy hoạch kiến trúc dự án Quảng trường - Bảo tàng dọc Trung tâm hành chính thành phố - Bạch Đằng - Trần Phú và một số trụ sở hành chính liên quan.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đang chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, hoàn thiện phương án và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Quảng trường - Bảo tàng dọc trục Trung tâm hành chính.

Ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng trả lời tại buổi họp báo.

Sở Xây dựng đã báo cáo UBND TP thống nhất chủ trương và giao Sở Tài chính xem xét, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Quảng trường – Bảo tàng dọc trục Trung tâm hành chính, trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Hiện nay, Ban quản lý dự án đang thực hiện bước lập và phê duyệt thủ tục đầu tư.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc thời gian gần đây nhiều dự án cao ốc đã và đang xây dựng, gây cản trở tầm nhìn ra sông Hàn, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, nguyên tắc xem xét bố trí công trình cao tầng ven sông Hàn không chỉ căn cứ vào yếu tố chiều cao công trình, mà được đánh giá tổng hợp trên nhiều tiêu chí như: tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan toàn tuyến, phương án kết nối giao thông, đảm bảo không gây ùn tắc cục bộ; tầm nhìn, điểm nhấn đô thị tại các vị trí phù hợp; hài hòa giữa không gian công cộng, cây xanh, mặt nước với các khu chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở; đồng thời bảo đảm phù hợp với quy hoạch các cấp, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Loạt dự án cao ốc ven sông Hàn.

Theo ông Hà, mỗi đô thị có điều kiện tự nhiên, cấu trúc không gian, hiện trạng xây dựng, mật độ dân cư, quy mô mặt nước, mạng lưới giao thông và mục tiêu phát triển khác nhau. Do đó, việc áp dụng mô hình phát triển không gian đô thị cần được nghiên cứu trên cơ sở đặc thù riêng của từng địa phương. Việc định hướng phát triển công trình ven sông Hàn được nghiên cứu theo từng khu vực, từng đoạn tuyến, từng ô phố, phương án kết nối giao thông, đảm bảo không gây ùn tắc cục bộ. Đồng thời, kiểm soát hợp lý tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, khoảng lùi công trình, bảo đảm phù hợp theo quy định và không làm che chắn không gian công cộng ven sông, không ảnh hưởng bất lợi đến cảnh quan đô thị.

Ngoài ra, theo định hướng quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị TP. Đà Nẵng đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045 đã có các tuyến đường sắt đô thị nhằm tăng cường khả năng lưu thông kết nối, góp phần giảm tải áp lực lên hạ tầng đô thị. Sở Xây dựng cũng đã có báo cáo và UBND TP đã thống nhất chủ trương nghiên cứu mở rộng các trục đường ven biển.

Đề xuất cơ chế đặc thù đô thị lấn biển

Liên quan đến các dự án lấn biển, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Đà Nẵng đã có 3 dự án lấn biển đã triển khai: Dự án Khu đô thị Đa Phước, Khu đô thị vịnh Thuận Phước, Khu bến cảng Liên Chiểu. Các dự án đã tạo thêm không gian phát triển cho thành phố, mở rộng đường bờ biển, tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho thành phố.

Đà Nẵng đang đề xuất cơ chế đặc thù cho dự án đô thị lấn biển.

“Hiện nay, thành phố đã xây dựng và đang trong giai đoạn hoàn thiện Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng, là cơ sở để nghiên cứu phát triển không gian trên biển tại thành phố Đà Nẵng. Đây là một hướng đi có tiềm năng tạo đột phá không gian đô thị và động lực kinh tế, nhưng phải được kiểm soát chặt chẽ về pháp lý, môi trường, hạ tầng và hiệu quả tổng thể”, ông Hà cho biết.