Lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

TPO - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ triển khai khảo sát ý kiến đoàn viên và người lao động trên các nền tảng mạng xã hội nhằm xây dựng cơ sở thực tế cho đề xuất hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5.

Ngày 7/4, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết tổ chức Công đoàn đang tiếp nhận lượng lớn kiến nghị từ người lao động, công đoàn cơ sở và khối công chức, viên chức về việc tổ chức kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 một cách linh hoạt.

Trọng tâm của các kiến nghị này xoay quanh việc xử lý ngày nghỉ bù của lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào mùng 10/3 Âm lịch, rơi vào Chủ nhật (ngày 26/4), do đó người lao động mặc định được nghỉ bù vào thứ Hai (ngày 27/4).

Người lao động mong được hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tuy nhiên, thực tế lịch làm việc này đang tạo ra sự ngắt quãng ngắn giữa hai kỳ nghỉ. Nhiều người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ thứ Hai (27/4) sang thứ Tư (29/4) hoặc thứ Bảy (2/5) để kéo dài kỳ nghỉ lễ chính thức.

Ông Ngọ Duy Hiểu khẳng định, Công đoàn chưa đưa ra văn bản đề xuất chính thức do cần thực hiện quy trình lấy ý kiến rộng rãi từ phía người lao động thông qua nhiều kênh, bao gồm cả mạng xã hội, đồng thời phải đối chiếu sát sao với các quy định pháp luật hiện hành và thống nhất với Bộ Nội vụ. Việc tính toán này nhằm đảm bảo tính hài hòa về lợi ích giữa năng suất lao động của doanh nghiệp và quyền lợi nghỉ ngơi của công nhân viên.

Tại các địa phương tập trung đông khu công nghiệp như Đồng Nai và TP.HCM, bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam - ghi nhận nhu cầu hoán đổi là rất lớn. Nếu hoán đổi ngày nghỉ bù sang ngày 29/4 hoặc 2/5, người lao động sẽ có kỳ nghỉ kéo dài liên tục từ 3 đến 4 ngày.

Điều này, theo bà Ngân sẽ giúp giải quyết triệt để tình trạng đi làm ngắt quãng: Làm việc thứ Bảy (25/4), nghỉ hai ngày tiếp theo, làm lại hai ngày rồi lại nghỉ lễ 30/4. Cách bố trí hiện tại khiến nhịp độ sản xuất tại nhiều doanh nghiệp bị xáo trộn, đặc biệt là các đơn vị vẫn duy trì lịch làm việc vào ngày thứ Bảy.

Tuy vậy, bà Ngân cho rằng, các đề xuất hoán đổi hiện nay đang vướng phải những quy định cứng tại Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể, luật quy định nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp (trong trường hợp này là thứ Hai, 27/4).

Trước đó, trong buổi họp báo của Bộ Nội vụ, ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) - xác nhận lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026 đã được thông báo sau khi lấy ý kiến đồng thuận từ các bộ, ngành và tổ chức Công đoàn. Theo ông Bình, hiện tại Bộ Nội vụ và Chính phủ vẫn giữ nguyên quan điểm thực hiện theo thông báo đã ban hành, chưa có chủ trương mới về việc điều chỉnh.