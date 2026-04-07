Chủ tịch Quốc hội trao các nghị quyết về công tác cán bộ

TPO - Chiều 7/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ công bố và trao Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Theo Nghị quyết số 03/2026, các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh và bà Nguyễn Thị Hồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Lâm Văn Mẫn; ông Phan Chí Hiếu; ông Phan Văn Mãi; ông Lê Tấn Tới; ông Nguyễn Đắc Vinh; bà Nguyễn Thanh Hải; ông Nguyễn Hữu Đông; bà Lê Thị Nga; ông Lê Quang Mạnh; ông Hoàng Duy Chinh; ông Vũ Hải Hà.

Danh sách Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI gồm:

Ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội;

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Trao các nghị quyết và chúc mừng các cán bộ vừa được Đảng, Nhà nước và nhân dân tín nhiệm, lựa chọn và giao trọng trách mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Trên tinh thần thêm người, thêm sức mạnh - nhân tố mới, Quốc hội tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, tăng cường giám sát trúng, đúng và quyết định những vấn đề quan trọng.

Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số” trong giai đoạn tới, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

“Đây là định hướng chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đảng quyết sách nhanh, trúng, đúng; Chính phủ trình, Quốc hội sẽ tìm mọi giải pháp trên tinh thần xây dựng để có những quyết sách trúng và đúng”, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng các nhân sự được Quốc hội bầu.

Nhân buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cán bộ được giao nhiệm vụ sẽ cùng tập thể cán bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất hành động để mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Quốc hội. “Chỉ có đoàn kết mới đạt được thắng lợi”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thay mặt cho các cán bộ được giao nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn khẳng định sẽ tuyệt đối trung thành và kiên định mục tiêu về lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong mọi quyết sách và hành động, luôn đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết.

Đồng thời, nỗ lực đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp trong mọi hoạt động, cùng tập thể Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội không ngừng cải tiến phương thức làm việc, đề cao tính khoa học, tính thực tiễn để mỗi sản phẩm của Quốc hội đều mang hơi thở của cuộc sống và có giá trị bền vững.