Cam kết của tân Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa

TPO - Tân Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cam kết cùng tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Kiểm toán nhà nước tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội cùng 6 định hướng quan trọng.

Chiều 7/4, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Quốc hội về công tác cán bộ cho ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã có một quá trình công tác ở ngành ngân hàng, Ban Kinh tế Trung ương, tỉnh Hưng Yên, là một Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; có nhiều kinh nghiệm từ ở Trung ương và địa phương. Chủ tịch Quốc hội mong rằng, với bề dày kinh nghiệm, ông Nghĩa sẽ cùng tập thể KTNN hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Lãnh đạo Quốc hội cũng bày tỏ mong muốn ông Nguyễn Hữu Nghĩa cùng Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo KTNN tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ KTNN thật sự trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chia sẻ, dù đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, song với trọng trách mới ở lĩnh vực mới, bản thân ông sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn.

Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, sự hỗ trợ, giúp đỡ hơn nữa của các cấp lãnh đạo Trung ương, đặc biệt trực tiếp và thường xuyên là Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội.

Tân Tổng Kiểm toán nhà nước nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và sẽ cụ thể hóa thành kế hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Trên cương vị mới, ông bày tỏ cam kết cùng tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của KTNN tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và 6 định hướng quan trọng.

Trong đó, ông nhấn mạnh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và hoạt động kiểm toán theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; nâng cao chất lượng kiểm toán, chú trọng hơn đến kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động ở các cơ quan, đơn vị.

"Làm đến cùng và làm hiệu quả"

Tân Tổng Kiểm toán nhà nước cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường kiểm toán các lĩnh vực, các cơ quan, đơn vị và đối tượng nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều rủi ro; các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia, qua đó góp phần bảo đảm tuân thủ đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả đầu tư và sử dụng ngân sách nhà nước; phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, các nguy cơ về thất thoát, lãng phí trong sử dụng vốn và tài sản Nhà nước…

“Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức KTNN quán triệt sâu sắc và quyết tâm thực hiện phương châm: Biến chủ trương, ý chí thành hành động, biến quyết sách, nhiệm vụ thành kết quả, sản phẩm cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm”, ông Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972, quê quán thành phố Hà Nội; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Quá trình công tác, ông Nghĩa nhiều năm gắn bó tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông từng giữ các chức vụ Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Vụ Trưởng, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tháng 5/2018, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương; rồi Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Từ tháng 6/2021, ông Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Ông được Quốc hội khóa 16 bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước vào ngày 6/4.