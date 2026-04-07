Công an vào cuộc vụ vượt gác chắn hành hung nhân viên đường sắt

Thanh Hiền
TPO - Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, thể hiện hành vi chống đối, xâm hại trực tiếp đến lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.

Ngày 7/4, Công an phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) cho hay đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ hai đối tượng hành hung nhân viên gác chắn tàu khi làm nhiệm vụ.

Hai nhân viên gác tàu nhập viện điều trị sau khi bị hành hung.

Chị D.Th., nhân viên bị hành hung cho biết trong sáng cùng ngày, công an cũng tới bệnh viện lấy lời khai của chị và chị M.T. – đồng nghiệp cùng bị hành hung tối 6/4.

“Chúng tôi tường thuật hết tất cả sự việc đã xảy ra trong đêm với lực lượng chức năng. Chúng tôi rất hoảng loạn”, chị Th. nói. Chị chia sẻ thêm, từ khi xảy ra vụ việc đến nay, người hành hung cũng như gia đình họ không liên hệ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của hai chị.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông ông Tạ Quang Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã đã báo Công an phường Thanh Khê đến hiện trường để xử lý, đồng thời xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo ông, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, thể hiện hành vi chống đối, xâm hại trực tiếp đến lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu. Vì vậy cơ quan chức năng cần khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh video hai nhân viên đường sắt bị hành hung gây phẫn nộ trong dư luận.

Trước đó, tối 6/4, tại đường ngang Thanh Khê, hai nữ nhân viên gác chắn là T.T.D.Th. và N.T.M.T. thực hiện đóng chắn để chuẩn bị đón tàu. Khi chắn đã đóng, một phụ nữ điều khiển xe máy cố tình dắt xe vượt qua dàn chắn đi vào trong phạm vi đường ngang. Nhân viên gác chắn đã kịp thời nhắc nhở nhưng đối tượng không chấp hành, liên tục chửi bới. Người này cùng một phụ nữ khác hành hung hai nhân viên gác chắn.

Xem thêm

Cùng chuyên mục