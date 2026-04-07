Nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đáp ứng yêu cầu thực tiễn

TPO - Ngày 7/4, trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp, đại biểu Quốc hội nhìn nhận, việc nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước trong giai đoạn rất mới.

‘Kim chỉ nam’ cho nhiệm kỳ mới

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) cho rằng, việc nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước trong giai đoạn rất mới. Trước tiên, việc này đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, nhất quán, hiệu quả cao của Đảng trong tất cả mọi công việc.

Thứ hai, với sự tinh gọn bộ máy và sự chỉ đạo nhất quán, tất cả mọi quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng sẽ được Quốc hội thể chế hóa một cách kịp thời nhanh chóng và được Chính phủ thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình mới.

"Việc nhất thể hóa hai chức danh này đã đáp ứng yêu cầu công việc, yêu cầu hiện tại của đất nước, đảm bảo sự lãnh đạo một cách xuyên suốt, thuận lợi và nhất quán của Đảng đối với tất cả các mặt phát triển kinh tế xã hội và bộ máy chính trị nói chung", đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nói.

Theo bà Nga, trong phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tư tưởng “Dân là gốc”, tất cả mọi hành động của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ đều hướng tới lợi ích cao nhất của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, Chính phủ mới, Quốc hội mới với bộ máy mới sẽ không để cho đất nước mất cơ hội và không để cho người dân phải chịu thiệt thòi. Đó là phương châm hành động cao nhất của Quốc hội, Chính phủ. "Đây cũng là mong mỏi lớn nhất của người dân cả nước. Tôi nghĩ rằng, tư tưởng sắc bén đó là kim chỉ nam cho nhiệm kỳ mới. Chúng ta hành động quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tập trung hơn vì lợi ích cao nhất của nhân dân, lợi ích cao nhất của cả dân tộc", đại biểu Quốc hội đoàn Hải Phòng bày tỏ.

Yêu cầu về tốc độ thực thi sẽ khắt khe hơn

Theo đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (đoàn Hà Nội), trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta tích cực triển khai nhiều chủ trương chiến lược lớn, từ hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số đến xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thì sự thống nhất ở vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước có thể tạo ra độ thông suốt rất lớn trong tư duy lãnh đạo, trong phát tín hiệu chính sách và trong tổ chức thực hiện.

"Nhân dân kỳ vọng không phải ở tính biểu tượng của việc một người đảm nhiệm hai cương vị, mà ở kết quả thực chất mô hình đó có thể đem lại: quyết sách nhanh hơn, phối hợp đồng bộ hơn, trách nhiệm rõ hơn và hiệu quả cuối cùng cao hơn. Khi đất nước đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng đối diện không ít thách thức mang tính thời đại, thì yêu cầu về một trung tâm lãnh đạo đủ mạnh, đủ thống nhất, đủ tầm nhìn để dẫn dắt toàn hệ thống là điều rất tự nhiên", đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn nói.

Theo đại biểu đoàn Hà Nội, trong phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiều lần tới nhân dân, trong đó có những thông điệp rất trực diện như: “nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, để nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của phát triển”, hay “Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển”. Đây không chỉ là lời khẳng định về quan điểm “Dân là gốc”, mà còn là một cam kết chính trị rất rõ ràng về thước đo của mọi thành công trong nhiệm kỳ mới.

Ông Sơn bày tỏ kỳ vọng về tốc độ cụ thể hóa các quyết sách trong thời gian tới sẽ nhanh hơn, mạnh hơn, và nhất là rõ sản phẩm hơn. Theo ông, khi người đứng đầu Đảng và Nhà nước đã đặt nhân dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc yêu cầu về tốc độ thực thi sẽ trở nên khắt khe hơn với từng cấp, từng ngành, từng địa phương.