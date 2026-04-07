Chánh án TAND Tối cao: Áp dụng pháp luật thống nhất, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm

TPO - Phát biểu nhậm chức, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng nêu rõ, sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động xét xử, lấy chất lượng, công bằng, nghiêm minh và nhân văn làm nền tảng; bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất; kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm...

Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, với toàn bộ 496/496 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, nhiệm kỳ 2026- 2031.

Phát biểu nhậm chức sau đó, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng khẳng định, được làm đại biểu Quốc hội và Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao là vinh dự và trọng trách to lớn trước Đảng, trước Quốc hội và Nhân dân.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu nhậm chức trước Quốc hội. Ảnh: Như Ý.



Nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, theo ông Nguyễn Văn Quảng, yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan tư pháp nói chung và Tòa án nhân dân nói riêng là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa; đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

“Bước vào nhiệm kỳ mới, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, không ngừng đổi mới trong thực hiện các chủ trương, đường lối về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”, ông Nguyễn Văn Quảng nêu.

Thứ nhất, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cho biết, sẽ quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế; phát huy vai trò của Tòa án trong kiến tạo và phát triển; chủ động tổng kết thực tiễn xét xử, kịp thời phát hiện những bất cập, chồng chéo trong quy định pháp luật để kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, phục vụ phát triển đất nước.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động xét xử, lấy chất lượng, công bằng, nghiêm minh và nhân văn làm nền tảng; bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất; kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm thủ tục hành chính tư pháp, hướng tới xây dựng Tòa án điện tử hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp.

Thứ ba, chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng ngành; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

“Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngành Tòa án nhân dân mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự giám sát của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và Nhân dân; cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, địa phương trong hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan tư pháp”, ông Nguyễn Văn Quảng bày tỏ, khẳng định, với sự đồng hành đó, ngành Tòa án nhân dân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.