Ông Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao

TPO - Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ nhất, với toàn bộ 496/496 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Chánh án Toà án nhân dân Tối cao, nhiệm kỳ 2026- 2031.

Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng, sinh ngày 23/8/1969, quê quán TP Hải Phòng. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật; Cao đẳng Kiểm sát. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ trước Quốc hội. Ảnh: Như Ý.



Ông Nguyễn Văn Quảng trưởng thành trong ngành kiểm sát, trải qua nhiều chức vụ công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng. Từ tháng 7/2007 – 7/2012, ông Nguyễn Văn Quảng làm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng; từ 8/2012 - 9/2014, ông giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng.

Sau đó, từ tháng 10/2014 - 5/2015, ông là Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự (Vụ 9), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Từ tháng 6/2015 - 5/2017, ông là Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh. Từ tháng 6/2017 - 8/2018, ông là Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong giai đoạn tháng 9/2018 - 12/2019, ông là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ 31/12/2019 - 10/2020, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Từ 11/2020 - 9/2025, ông là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Từ tháng 9/2025 - 11/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Đến tháng 11/2025, ông là Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV.

Tháng 3/2026, ông được Hội đồng bầu cử quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 7/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Văn Quảng được bầu là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.