Phát hiện thi thể nam giới trên sông Đồng Nai

Khoảng 18 giờ ngày 7/4, người dân tại phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai) trong lúc tập thể dục ven sông Đồng Nai bất ngờ phát hiện thi thể một nam giới trôi dạt vào bờ kè khu vực đường Phan Văn Trị.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân khoảng ngoài 35 tuổi, mặc áo màu xanh, quần đùi màu nâu. Thi thể được phát hiện trong tình trạng nằm sát mép nước, chưa rõ danh tính.
Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân tử vong. Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân khu vực.