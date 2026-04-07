Công an Đồng Nai ngăn chặn người phụ nữ dắt theo 3 trẻ nhỏ định nhảy cầu tự tử

Văn Quân
TPO - Công an Đồng Nai vừa kịp thời ngăn chặn người phụ nữ có ý định tự tử tại khu vực cầu vượt cao tốc Xuân Hiệp 1, qua đó bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Ngày 7/4, Công an xã Xuân Lộc (Công an tỉnh Đồng Nai) thông tin: Khoảng 21 giờ ngày 4/4, lực lượng công an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 phụ nữ dắt theo 3 trẻ nhỏ có ý định nhảy cầu vượt cao tốc Xuân Hiệp 1 tự tử.
Lực lượng Công an xã Xuân Lộc nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện người phụ nữ khoảng 35-40 tuổi trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, đứng khóc và liên tục có ý định lao xuống đường.

Lực lượng Công an xã Xuân Lộc trấn an, động viên chị H. Ảnh: CACC

Nhận định tình huống nguy hiểm, tổ công tác đã kiên trì tiếp cận, vừa giữ khoảng cách an toàn; vừa điều động nữ cán bộ công an xã đến nơi nhẹ nhàng thuyết phục, trấn an tinh thần nạn nhân. Đồng thời, công an xã còn bố trí lực lượng dưới chân cầu vượt đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Phát hiện người phụ nữ đu người ra phía ngoài thành cầu, có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào, tổ công tác đã nhanh chóng ôm lấy nạn nhân để giữ lại. Sau khoảng 30 phút nỗ lực khuyên nhủ, người phụ nữ dần ổn định tâm lý và từ bỏ ý định dại dột.
Qua làm việc, Công an xã Xuân Lộc xác định người phụ nữ tên N.T.B.H. đang cư trú ở xã Xuân Lộc. Chị H cho biết, nguyên nhân dẫn đến ý định tự tử do buồn chuyện gia đình.
Công an xã đã chủ động liên hệ gia đình để đưa chị H về nhà. Tuy nhiên, do thời điểm đêm khuya, gia đình không có phương tiện đi lại nên không thể trực tiếp đến đón người nhà. Trước hoàn cảnh đó, Công an xã đã cử cán bộ đưa chị H về với gia đình an toàn.
Gia đình chị H. đã gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nhân văn của lực lượng Công an xã Xuân Lộc trong công tác bảo vệ an toàn tính mạng người dân.

#Tự tử #Giải cứu người tự tử #Công an Xuân Lộc #Hành động đẹp #nhảy cầu #nghĩ quẩn #dại dột

