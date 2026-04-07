Nợ gần 5 tỷ đồng, một chủ doanh nghiệp tại Đồng Nai bị xem xét hoãn xuất cảnh

TPO - Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vừa phát đi thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư An Thịnh Đồng Nai do nợ thuế kéo dài trên địa bàn.

Theo cơ quan thuế, Công ty Cổ phần Đầu tư An Thịnh Đồng Nai (MST: 3602331163), có trụ sở tại Khu Công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đang còn nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền hơn 4,91 tỷ đồng, tính đến hết ngày 30/3/2026.

Cơ quan thuế Đồng Nai áp dụng biện pháp mạnh đối với các doanh nghiệp nợ thuế lâu (ảnh minh hoạ)

Trước tình trạng chậm thực hiện nghĩa vụ ngân sách, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông tin: Sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu doanh nghiệp chưa hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan thuế sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế bằng cách tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của công ty.

Người bị xem xét áp dụng biện pháp này là bà Nguyễn Thị Anh Thư (sinh ngày 7/12/1971), quốc tịch Việt Nam, hiện là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Theo thông tin, bà Thư đang cư trú tại đường Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, TPHCM và trực tiếp điều hành hoạt động của công ty.

Cơ quan thuế nhấn mạnh, việc tạm hoãn xuất cảnh là một trong những biện pháp cưỡng chế theo quy định nhằm đảm bảo thu hồi nợ thuế, tránh thất thu ngân sách Nhà nước. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương khắc phục vi phạm, hoàn thành nghĩa vụ tài chính để tránh bị áp dụng biện pháp mạnh.