Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Sau kết luận thanh tra, Phú Thọ siết quản lý đất công

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất, tỉnh Phú Thọ đang triển khai các bước thực hiện theo kiến nghị, trong đó trọng tâm là kiểm điểm trách nhiệm và khắc phục những tồn tại đã được chỉ rõ.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra về phòng chống lãng phí trong quản lý sử dụng cơ sở nhà đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh Phú Thọ, trong đó chỉ ra một số vi phạm đáng chú ý.

Theo kết luận, sai phạm đáng chú ý xảy ra tại cơ sở nhà, đất Thư viện tỉnh Phú Thọ (cũ) đã được thu hồi và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Cơ quan thanh tra xác định, đơn vị này đã cho mượn một phần diện tích với quy mô hơn 5.000 m2 đất và gần 1.900 m2 sàn xây dựng trong thời gian kéo dài, không thực hiện đúng phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; vi phạm quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

1.jpg
Thư viện tỉnh Phú Thọ (cũ)

Ngoài ra, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh còn bị chỉ ra chậm trễ trong việc đề xuất phương án quản lý, khai thác quỹ đất sau thu hồi; chậm triển khai một số thủ tục liên quan tại các cơ sở khác. Trách nhiệm được xác định thuộc về nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó có UBND tỉnh, Sở Tài chính và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, sẽ chuyển cơ quan điều tra theo quy định.

Liên quan việc thực hiện kết luận, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu và triển khai các biện pháp khắc phục.

Đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại quy trình quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời thực hiện các thủ tục điều chuyển cơ sở nhà, đất Thư viện tỉnh (cũ) theo quyết định của UBND tỉnh. Theo đó, khu đất này đã được điều chuyển sang Sở Ngoại vụ để quản lý, sử dụng; việc bàn giao hoàn tất vào tháng 12/2025. Các hoạt động sử dụng tại khu đất cũng đã được chấm dứt, bảo đảm phù hợp với phương án quản lý mới sau điều chuyển.

Hiện nay, việc kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đang được các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai theo chỉ đạo.

#đất công #Phú Thọ #quản lý đất đai #thanh tra #tài sản công #vi phạm #quy hoạch

